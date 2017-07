Loire-Atlantique: Trois voitures s’encastrent dans leur maison, l’assurance résilie leur contrat

Un accident de voiture à Paris, en avril 2014. — LICHTFELD EREZ/SIPA

Un courrier qui passe mal. Une famille de Loire-Atlantique a eu la mauvaise surprise de recevoir une lettre de résiliation de leur assurance habitation. En cause ? En trois ans, trois voitures ont percuté leur maison.

« En raison d’une fréquence anormalement élevée de sinistres chocs de véhicules, nous avons décidé de mettre un terme à ce contrat » explique la compagne dans son courrier. Depuis trois ans, trois voitures ont percuté la maison de cette famille, située dans la commune de Saint-Joachim.

En 2013, un jeune homme avait percuté la façade. Quelques mois plus tard, c’est une jeune qui s’était endormie au volant qui était venu s’encastrer dans la maison. Trois ans plus tard, en 2016, un jeune homme est mort après l’encastrement de son véhicule.

«On est accusés d’avoir une maison qui est au bord de la route»

Et l’assurance, qui évalue les dégâts à plus de 20.000 euros à chaque accident, a décidé de résilier le contrat de la famille, quand bien même cette dernière n’est pas responsable : « On ne comprend pas. On est accusés d’avoir une maison qui est au bord de la route, on n’est pas responsables », déplore Geneviève Morand, la fille de l’ancienne propriétaire de la maison.

Les habitants de la commune de Saint-Joachim tentent de sensibiliser les automobilistes aux dangers de cet axe, avec un panneau « Il reste encore des gens à écraser, vous pouvez accélérer ». « Cet endroit est très dangereux pour la circulation dans la commune, étant donné l’importance du trafic, soit 7.000 à 8.000 véhicules par jour », reconnaît Marie-Anne Halgand, la maire du village.