Mölkky: Elle est là, la France qui gagne! Des Mayennais champions d'Europe

Des quilles de Mölkky (et une magnifique crocs rose) - illustration. — Pixabay

Ah, ils sont nombreux, les moqueurs, ceux qui raillent les éternels losers du sport français : les tennismen français, Nacer Bouhanni, le PSG en quarts de finale de Ligue des champions… Ils ont même monté une Fédération française de la lose, très active (et très drôle) sur Facebook. Ce sera sans nous (aujourd’hui en tout cas) : on va faire vibrer votre fibre patriotique, avec cette EXCELLENTE nouvelle pour le sport français.

(On n’a pas osé mettre la Marseillaise)

Mesdames et Messieurs, nous avons l’honneur de vous annoncer que la France (pas n’importe laquelle) a remporté les championnats d’Europe de mölkky en triplette, à Theix, dans le Morbihan.

Ces championnats se sont déroulés mi-juillet mais (et on se demande pourquoi) l’info est un peu passée inaperçue. On remercie donc Ouest-France qui nous propose ce mercredi cette rencontre avec Alexandre et Valentin Chevalier, natifs d’Ampoigné (en Mayenne) et donc néo-champions d’Europe avec leur coéquipier Jean-François Brossier.

« On ne s’entraîne jamais », explique Valentin, qui a créé l’Amicale Mölkky Club (AMC), à Craon. « On est, je crois, un des seuls clubs où il n’y a pas d’entraînement. Par contre on participe au tournoi des autres clubs. »

Et si c’était ça, le secret, pour le sport français ?