Nantes: Un homme aveugle tue son voisin hémiplégique à coups de marteau

Les faits remontent à jeudi soir. Il était environ 18h45 quand un homme aveugle a tué son voisin hémiplégique. Résidant rue Laurent-Bonnevay, au sud de Nantes, l’agresseur présumé aurait frappé sa victime à coups de marteau et d’haltère, avant de l’étrangler. Il a été mis en examen et écroué pour meurtre, a fait savoir le parquet de Nantes.

« Pour des motifs encore obscurs, l’homme est descendu dans l’appartement de son voisin hémiplégique, avec qui il a eu une altercation », explique un magistrat du parquet de Nantes. « Il s’est énervé et l’aurait ensuite frappé à coups de marteau et d’haltère avant de l’étrangler, puis de remonter chez lui », a-t-il ajouté.

Une histoire de mégots de cigarettes ?

La victime, âgée de 63 ans, a été découverte peu après, en sang, par son épouse. Elle est décédée à l’hôpital. Selon le parquet, le suspect a notamment justifié son acte par un différend entre sa femme et le voisin au sujet de jets de mégots de cigarettes sur le balcon de ce dernier. « On ne peut pas établir de lien de cause à effet à partir de ce motif, d’autant que le suspect donne des explications changeantes », a nuancé le magistrat.