VIDEO. Orage à Nantes: De gros dégâts, 3.000 appels chez les pompiers, 15 personnes relogées

Les pluies diluviennes à Nantes

Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer

Grosse panique, dimanche en fin d’après-midi, pour certains Nantais. Alors qu’un orage avait été annoncé, ce sont finalement des pluies diluviennes qui se sont brutalement abattues sur la Cité des ducs. Ce lundi matin, Météo France a calculé que pas moins de 61 mm de pluie en 24h sont tombés au niveau du Jardin des plantes (autour de 20 mm en 30 minutes).

«C'est une quantité exceptionnelle pour le centre-ville, assure Christophe Pin, de Météo France. Mais ce n'est pas le record, qui remonte à juillet 1977, avec 95 mm». C'est tout de même l'équivalent d'un mois de juillet de précipitations.

Conséquence, les pompiers ont été fortement sollicités. Selon le Sdis 44, quelque 2.900 appels téléphoniques ont été reçus, la plupart entre 17h30 et 21h. Au final, pas mal de dégâts mais plus de peur que de mal : sur les 312 interventions réalisées, aucune victime n’est à déplorer. Et le calme semble être revenu ce lundi matin, même si une vingtaine d’interventions ont eu lieu.

Des plongeurs pour inspecter un parking

Mais en plus des inondations de caves d’immeuble, de restaurants, et des remontées d’égouts, les 470 sapeurs-pompiers ont eu du fil à retordre et notamment sur deux interventions périlleuses. Rue Coste et Le Brix (quartier Saint-Felix), neuf plongeurs ont été mobilisés pour sonder le parking d’une résidence, inondé, avec « suspicion de personnes présentes ». Il n’y avait fort heureusement personne. Rue Félibien, c’est une cheminée en brique qui a menacé de s’effondrer, demandant la présence de pompiers pour sécuriser la zone.

« Plusieurs évacuations de logement ont été nécessaires », indiquent les pompiers. Des opérations qui ont nécessité 15 relogements. Les internautes ont aussi pris des photos de la pluie (et des gros dégâts parfois) dans différents quartiers nantais.