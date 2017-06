Nantes: Une jeune femme agressée sexuellement dans le tramway

FAITS DIVERS Les faits se sont déroulés mercredi peu avant minuit entre les arrêts Mangin et Hôtel-Dieu…

Un tramway de la ligne 2 à Nantes. — S.Salom-Gomis/Sipa

Il lui aurait touché les cuisses et les fesses, le tout en lui tenant des propos injurieux et sexuels. Une jeune femme de 19 ans a été victime d’une agression sexuelle dans le tramway, à Nantes, rapporte la police. Les faits se sont déroulés peu avant minuit, ce mercredi, sur la ligne 2 entre les arrêts Mangin et Hôtel-Dieu. L’agresseur présumé aurait aussi craché sur les chaussures de sa victime.

Un homme interpellé dans la foulée

La jeune femme, « choquée », a immédiatement averti le conducteur du tramway. La Semitan a ensuite pris contact avec la police, fournissant le signalement de l’individu. Un homme de 29 ans a ainsi été interpellé dans la foulée cours des 50-Otages. Il a nié les faits lors de sa garde à vue, mais sera convoqué devant le tribunal en décembre prochain.