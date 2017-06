VIDÉO. Nantes: Grosse frayeur! Un incendie provoque l'évacuation d'une tour de 18 étages

La tour Madrid dans le quartier Malakoff. — Capture écran

Moment de panique, ce mercredi soir, au 2 rue de Madrid dans le quartier Malakoff de Nantes. Un incendie s’est déclaré dans un immeuble de 18 étages. L’incident rappelle bien sûr le drame de Londres, le 13 juin dernier. Heureusement, cette fois-ci, il n’y a pas eu de morts ou de blessés.

>> A lire aussi : Incendie de la Grenfell Tower à Londres: Pas de bilan définitif «avant la fin de l'année»

Une poussette ou un vélo en cause ?

C’est vers 22h20 que le feu a pris au 13e étage de cette tour. Il serait parti d’une poussette ou un vélo qui traînait dans les parties communes. Face à la fumée noire qui se dégageait de l’immeuble, les pompiers ont été rapidement prévenus. Ils ont dû évacuer environ 150 personnes notamment les habitants se trouvant entre le 13e étage et le haut de la tour.

Deux personnes ont été intoxiquées par la fumée. Et plus d’une dizaine de personnes ont dû être relogées par la mairie à cause de dégradations dans leur appartement. Une enquête est en cours.

>> A lire aussi : Boulogne-Billancourt: Une centaine de personnes évacuées après un incendie