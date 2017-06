FC Nantes: Gillet «intransférable», un huissier pour Harit et Jawad El Yamiq ne viendra pas

Le Nantais Guillaume Gillet. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

En marge de la présentation de la seule recrue officielle du FC Nantes Joris Kayembe, qui espère « franchir un palier dans son nouveau club », Franck Kita, directeur général du club, a fait un petit point express mercato sur quelques dossiers chauds…

Guillaume Gillet. Le Belge, qui a encore un an de contrat, est en discussions avec le club grec de l’Olympiakos actuellement. Franck Kita s’est montré très clair : « Il est très sollicité, mais dans la mesure où c’est un cadre de l’équipe, il est intransférable. Il sera avec nous la saison prochaine. Il est très content d’être là, on est en train de prolonger son contrat. On souhaite s’inscrire dans la durée avec lui. Il est hors de question que Guillaume parte. » L’intérêt de l’Olympiakos ? « Il ira nulle part, il ira à la Beaujoire ! » Début d’un bras de fer ?

Amine Harit. Franck Kita : « C’est un très bon joueur, on aimerait tous le garder. Maintenant, il y a un certain nombre de clubs sur lui avec des montants conséquents. Il y a des discussions, ce sont des dossiers qui prennent du temps. Vous avez compris où il veut en venir, c’est difficile de retenir un joueur quand des clubs importants s’offrent à lui. » Le FC Nantes discute avec Schalke 04 depuis déjà plusieurs semaines. Un contrat de 4 ans attend le milieu de terrain nantais. Le club allemand propose 10 millions d’euros.

Harit était attendu lundi à la reprise, mais il n’est toujours pas revenu. Le club nantais a demandé à un huissier de justice de venir chaque jour attester que le joueur est absent. Des retenues sur son salaire sont prévues. L’entraîneur Claudio Ranieri a été très clair : « Je ne veux pas d’un joueur qui veut partir, je préfère des gens qui veulent rester et lutter ! » Schalke 04 et Nantes devraient trouver un accord à court terme.

Jawad El Yamiq. Mardi soir, le président Kita annonçait à 20 Minutes que ce défenseur marocain de 26 ans était attendu à Nantes pour passer sa visite médicale et pour ensuite signer un contrat de quatre ans. Ce mercredi soir, Franck Kita était beaucoup moins catégorique : « On est en négociations avec le joueur, mais aujourd’hui, rien n’est fait. » En réalité, il ne semble plus question maintenant que cet international marocain vienne à Nantes.

Chidozie Awaziem. Le défenseur central nigérian de Porto prévu (avec Kayembe) en échange du départ de Conceição chez les Dragons « devrait arriver très prochainement », selon FK.

David Ospina. Annoncé comme une priorité du FCN au poste de gardien de but par France Football ce mercredi soir, David Ospina, ex-Niçois, est loin d'avoir posé ses valises à Nantes. Le gardien d’Arsenal (encore deux ans de contrat) est très cher (4 millions de transfert selon France Football). « On s’est renseignés, mais c’est infaisable », a coupé court Franck Kita.

