Les 5 choses à savoir sur François de Rugy, le nouveau président de l’Assemblée nationale

François de Rugy (LREM) a été élu président de l'Assemblée nationale ce mardi, avec 353 voix

L'ex-écologiste, réélu député pour un troisième mandat, avait rejoint Emmanuel Macron après sa défaite à la primaire de gauche

L’ex-écologiste François de Rugy a été élu président de l’Assemblée nationale ce mardi après-midi, avec 353 voix devant ses quatre adversaires. Voici cinq choses à savoir sur cette figure locale nantaise qui accède finalement au perchoir.

Un Nantais à 100 %. La carrière de François de Rugy, né à Nantes en 1973 d’un couple d’enseignants, démarre tôt. Diplômé de Science-Po Paris, alors âgé d’à peine 25 ans, il se présente (et échoue) aux élections législatives en Loire-Atlantique. Celui qui fait ses premières armes au sein de « Génération Ecologie » puis chez les Verts devient conseiller municipal à la ville de Nantes en 2001. Il sera l’adjoint aux transports du maire, qui n’est autre que Jean-Marc Ayrault. Ce père de deux enfants poursuit ses mandats locaux, comme adjoint au maire d’Orvault et membre de la communauté urbaine de Nantes Métropole jusqu’en 2014.

Pas un novice à l’Assemblée. En 2007, soutenu localement par le PS, il accède à l’Assemblée nationale, sous l’étiquette EELV. En 2012, il rentre encore un peu plus dans les rouages du Palais-Bourbon où il prend la présidence du groupe EELV, en binôme avec Barbara Pompili. En 2016, après l’affaire Baupin, il accède même à la vice-présidence de l’Assemblée. C’est cette expérience qu’il a mis ces derniers temps en avant, en étant le premier à se déclarer candidat au perchoir.

Il collectionne les étiquettes. En parallèle, celui qui a toujours été décrit comme « socialo-compatible » claque la porte des Verts (dénonçant une « dérive gauchiste ») pour créer son parti, « Ecologistes ». Un moyen pour FDR de se présenter à la primaire de la gauche, où il totalise 3,8 % des voix, et émerge médiatiquement. Quelques mois plus tard, malgré son engagement de soutenir le vainqueur, il préfère Emmanuel Macron à Benoît Hamon. Et rejoint « En Marche ! » sous les railleries, assurant qu’il n’a « rien négocié ». Il est réélu le 18 juin dans la 1ere circonscription de Loire-Atlantique pour un troisième « et dernier mandat », dit-il.

Il prône la transparence. Ce partisan de l’« écologie pragmatique », opposant au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, est aussi un fervent défenseur de la « transparence ». Il fait partie des premiers députés à avoir publié sa déclaration de patrimoine sur son site Internet. Issu de la noblesse, et « assez souvent » attaqué sur son nom (patronyme complet : François Goullet de Rugy), selon son entourage, il n’a pourtant ni « château », ni trésor. « Retraite des parlementaires, protection sociale en fin de mandat, notes de frais, règles d’emploi et statut des collaborateurs parlementaires, immunité parlementaire… remettons tout sur la table et rendons-le transparent », a-t-il déjà proposé dans son texte de candidature.

Pour une Assemblée nationale + démocratique, + efficace et + moderne : un projet et une méthode. #directAN https://t.co/i0U3VSZIHO — François de Rugy (@FdeRugy) June 26, 2017

Au perchoir après avoir espéré un ministère. Souvent cité au moment des différents remaniements ministériels, François de Rugy est pourtant toujours passé à côté malgré une ambition non dissimulée, voire trop assumée, disent certains de ses adversaires. Le coup est pourtant passé tout près il y a un an quand Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé ont intégré le gouvernement. Certains de ses détracteurs prédisaient donc avec ironie une nouvelle occasion manquée ce mardi, surtout après qu’Emmanuel Macron avait exprimé sa préférence pour une femme à ce poste. De Rugy a pris cette fois sa revanche en devenant le quatrième homme de l’Etat.