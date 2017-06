EN DIRECT. La conférence de presse express de Claudio Ranieri est déjà finie... Et on n'a rien appris

Actualiser

Le grand jour est arrivé. Le gros coup du mercato de Waldemar Kita est présenté cet après-midi à 14 heures au stade de la Beaujoire. Pas moins de 50 journalistes sont attendus pour la présentation officielle de Claudio Ranieri… La petite salle de la Jonelière étant trop petite, c’est dans la salle de conférence de presse du stade de la Beaujoire que va se dérouler la présentation du meilleur entraîneur de l’année de 2016. Comme il y a un peu plus d’un an pour René Girard (et oui c’était il y a un an !), le président Kita sera là en personne. On va enfin savoir ce qui a poussé le technicien italien à accepter le défi nantais…

>> Qui va partir ? Qui va rester ? On espère bien que Claudio Ranieri va nous éclairer… Et puis on s’attend aussi à des petites pépites de la part du président Kita. Une raison de plus pour suivre notre live…