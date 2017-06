Saint-Nazaire: C'est parti pour la course folle The Bridge

Le Queen Mary 2 à Saint-Nazaire. — J-S Evrard

Des milliers de personnes ont assisté, ce dimanche à Saint-Nazaire, au départ de la course The Bridge organisée à l’occasion des commémorations du centenaire du débarquement des troupes américaines en juin 1917 sur les côtes françaises. Cette régate inédite va voir s’affronter jusqu’à New York, le Queen Mary 2 et les quatre trimarans de Thomas Coville (Sodebo), Francis Joyon (Idec), François Gabart (Macif) et Yves le Blévec (Actual).

Des milliers de personnes ont assisté au départ du Queen Mary 2. - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Un des trimarans devant le pont de Saint-Nazaire. - Loic Venance

Quelques heures plus tôt, la ville portuaire avait rendu hommage aux victimes de l’accident de la passerelle du Queen Mary 2 en 2003. Seize personnes avaient trouvé la mort en chutant d’une hauteur de 18 mètres en cale sèche et 29 personnes avaient été blessées.

Pour revenir au sportif, cette course à travers l’Atlantique est aussi le point de départ d’une nouvelle ère de la course au large. Le Queen Mary 2 qui n’a pas à se soucier du vent devrait arriver à Big Apple le 1er juillet. Les voiliers devraient suivre 24 à 48 heures plus tard.

2.000 ont pris place à bord du Queen Mary 2. - J-S Evrard

