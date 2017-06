FC Nantes: Kayembe et Awaziem toujours pas Nantais

Le défenseur nigérian Chidozie Collins Awaziem. — PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

L’entourage de Sirigu a été contacté par le FCN

Jusqu’au bout, le FC Porto aura ennuyé (pour être poli) le FC Nantes. En échange du départ de Sergio Conceição chez les Dragons, le club nantais avait obtenu l’arrivée de deux joueurs : le milieu de terrain belge Joris Kayembe (22 ans) et le défenseur central nigérian Chidozie Awaziem (20 ans). Le premier arrive dans le cadre d’un transfert gratuit (4 ans de contrat) et le second dans le cadre d’un prêt (option d’achat à un peu plus de 10 millions d’euros !).

Porto fait le mort

Un terrain d’entente est trouvé entre les deux clubs et entre Nantes et les deux joueurs depuis une grosse dizaine de jours. Problème, la direction du FCN ne peut finaliser les deux dossiers car le FC Porto n’a pour le moment pas envoyé certains documents (convention de prêt et de mutation définitive) nécessaires… Il n’est donc pas certain que les deux nouveaux soient présents, lundi, à la reprise des Canaris à la Jonelière.

Nantes se renseigne bien sur Sirigu

Par ailleurs, la direction du FCN a bien pris contact avec l’entourage de Salvatore Sirigu, un nom soufflé par le nouveau coach Claudio Ranieri. « On s’est renseigné, ça se tente », souffle-t-on en interne. Même si le dossier du gardien de du PSG sera extrêmement compliqué à finaliser, on veut y croire au club… Plusieurs obstacles se dressent devant Nantes : Sirigu a encore une année de contrat à Paris et il touche un salaire annuel très élevé pour la grille nantaise (on évoque un chiffre de plus de 3 millions net par an).

Côté départs, Vizcarrondo doit s’engager avec Troyes (promu en L1). D’autres pourraient suivre. On pense à Harit, Riou ou encore Sala.

