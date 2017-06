Nantes: Victoire! Les conducteurs finalement autorisés à porter le bermuda

A Nantes, des conducteurs sont venus en jupe — CFDT Semitan

Ils vont pouvoir montrer leurs mollets ! Deux jours après leur coup de com' de génie, les conducteurs de tram et de bus nantais ont obtenu gain de cause au sujet du port du pantacourt au travail. Ce jeudi midi, la direction de la Semitan l’a officiellement annoncé. « En période de canicule (jaune/orange/rouge), la direction autorise le port d’un bermuda personnel conforme aux couleurs de la dotation : noir ou beige, et dans le respect des règles de sécurité », indique le communiqué.

Le département de Loire-Atlantique est toujours placé en vigilance jaune, alors que le thermomètre flirte avec les 30°C.

En réponse aux fortes chaleurs, la direction autorise le port du bermuda !

Attention cependant, couleurs restreintes : noir et beige 😏😜. pic.twitter.com/0yZRIS4OSt — Réseau Tan officiel (@reseau_tan) June 22, 2017

Une tenue adaptée pour la dotation 2018

Mardi, une poignée de conducteurs étaient venus en jupe au travail afin de demander la modification du règlement. Si la direction s’était montrée au départ inflexible, le fait que cette histoire a fait le tour du Web (et du monde) a sûrement motivé ce changement de position… « La direction va proposer à la Commission Habillement du 30 juin prochain de définir une tenue adaptée pour la dotation 2018, en complément de celle disponible actuellement », indique le communiqué de la Semitan.

« C’est formidable, se réjouit Gabriel Magner, représentant CFDT. L’ampleur que cette histoire a pris est incroyable, et la direction n’avait plus le choix ! Ça montre aussi que l’on peut faire avancer les choses en faisant autrement. »