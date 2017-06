FC Nantes: Amine Harit vers Schalke 04, Rémy Riou pourrait partir en Turquie

Le milieu de terrain nantais Amine Harit. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Amine Harit est d'accord depuis bien longtemps avec Schalke 04

Le gardien de but Rémy Riou pourrait rejoindre la Turquie

L’arrivée de Claudio Ranieri (ou le départ de Sergio Conceição) n’a rien changé. Le milieu de terrain nantais Amine Harit (19 ans) devrait s’engager pour quatre ans avec le club allemand de Schalke 04, 10e de Bundesliga la saison dernière. Le natif de Pontoise, en région parisienne, ne souhaitait pas poursuivre avec le FCN, club qui l’a formé et révélé au plus haut niveau.

En fin de saison, le joueur, titulaire à 23 reprises en Ligue 1 cette saison, avait confié dans le vestiaire qu’il ne reviendrait pas à la Jonelière et qu’il s’était déjà mis d’accord depuis longtemps avec Schalke 04.

10 millions d’euros pour Harit

Dans l’affaire, le FC Nantes devrait toucher une indemnité de transfert de près de 10 millions d’euros. Un sacré pactole pour un joueur, qui évoluait en réserve (CFA) ou en U19 il y a un peu plus d’un an et qui n’a au final marqué qu’un seul but en Ligue 1 ! Il reste en ce moment quelques détails administratifs à régler entre les deux clubs pour valider définitivement le transfert.

Par ailleurs, le gardien de but nantais Rémy Riou (29 ans) est en partance pour un club turc, dont 20 Minutes ignore pour l’heure l’identité. L’ancien capitaine nantais est tenté par ce nouveau défi. Le FC Nantes espère récupérer entre 1 et 1,5 million d’euros, mais le deal n'est pas encore conclu.

