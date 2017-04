Nantes

Thierry regarde au loin la plaine du Zénith de Nantes, les yeux grand ouverts, pourtant depuis des semaines, il ne voit rien. Pas l’ombre d’un candidat à la présidentielle ! « Pour tout vous dire, je n’en vois même pas un qui se dessine », s’amuse ce Nantais de 45 ans.

Ils sont perdus dans une campagne folle

Il fait partie de ceux qu’on appelle « les indécis ». Ceux qui représenteraient un quart voire un tiers des électeurs selon les derniers sondages à J-3 du premier tour de l'élection présidentielle et que les candidats chassent dans le sprint final. Alors que fait-on dans ce cas-là ? Eh bien, « on va les voir pour se faire une idée », explique Louis, étudiant de 19 ans.

Thierry tient d’ailleurs à dire qu’il « était au meeting de Mélenchon (ou plutôt de son hologramme) mardi soir au même endroit mais ce soir (mercredi), c’est Macron. » Il faut dire que le leader d’En Marche! intrigue ces indécis souvent perdus entre « une droite qui a déçu avec ses affaires et une gauche qui n’existe aujourd’hui qu’à l’extrême », affirme Véronique, venue de Quimper.

Emmanuel Macron en meeting à Nantes. - Jean-Sébastien Evrard

Macron, une « bonne synthèse qui parle trop peu de son programme »

Mais attention, Emmanuel Macron est attendu au coin du bois comme un gibier par ces personnes qui « veulent des réponses à leurs interrogations. » Et chacun veut les siennes : Thierry sur le social, Hugo sur la jeunesse ou encore Véronique sur la sécurité. Bilan à la sortie du meeting ? « Il a parlé un peu de l’armée mais surtout dans l’Europe. Il ne veut pas désarmer la France mais ça veut dire quoi concrètement ? », s’interroge la Quimpéroise de 55 ans.

"Hier, j'ai vu #Mélenchon et aujourd'hui, c'est #Macron. Je l'attends sur les questions sociales" Thierry fait partie des nombreux indécis. pic.twitter.com/iUGcG5Yer8 — Clement Carpentier (@clementcarpet) April 19, 2017

Elle ne semble pas plus avancer que Thierry : « Je vais encore réfléchir. Mélenchon me fait peur par son instabilité et avec Macron, j’ai peur de revenir à un Hollande bis. » Et ce n’est pas la présence de Jean-Yves Le Drian, l’actuel ministre de la Défense qui va l’aider dans son choix. Un choix qui semble, en revanche, fait pour Agathe. Cette avocate de 33 ans a été « convaincue par Macron. Il fait une bonne synthèse et surtout, il n’a pas de boulets au pied. »

Jean-Yves Le Drian, l'actuel ministre de la Défense, était présent. - Jean-Sébastien Evrard

Une chose est sûre, ils iront voter

D’autres restent réservés : « Il parle trop peu de son programme mais il est intéressant, il a un truc », lâche une ancienne militante socialiste. Une chose est sûre : tous ces indécis iront voter dimanche par devoir ou « par défaut » comme aime aussi le rappeler Hugo.

"Je suis assez indécis. Je sais surtout pour qui je ne vais pas voter mais après c'est flou !" Romain, 27 ans vient écouter #Macron pic.twitter.com/QOJzHjUtuW — Clement Carpentier (@clementcarpet) April 19, 2017

Finalement, c’est peut-être Romain, habitant de Prinquiau en Loire-Atlantique qui résume le mieux la situation : « Aujourd’hui, je sais surtout pour qui je ne vais pas voter mais après c’est flou ! » Et de nombreuses personnes sont dans ce cas selon Thierry, « on est beaucoup plus d’indécis qu’en 2012 et on risque de peser lourd dimanche… »

