Au XXIe siècle, Internet finit toujours par vous rattraper. Impossible d’y échapper. Le conseiller régional du Front National en Loire-Atlantique, Samuel Potier vient d’en faire l’expérience. Le parti de Marine Le Pen a décidé de lui retirer son investiture aux élections législatives après des propos antisémites et islamophobes proférés ces dernières années.

Alain Avello, le secrétaire départemental, confirme à 20 Minutes que « la décision vient de la direction et elle a été prise en accord avec l’intéressé. » Samuel Potier, qui devait être candidat dans la 10e circonscription, « est soucieux de l’intérêt du mouvement, il a été raisonnable », toujours selon son camarade.

Des tweets outranciers en 2014 et 2015

En 2014 et 2015, le conseiller régional avait tenu, pour le moins, des propos outranciers sur les réseaux sociaux notamment Twitter. Depuis, ces messages ont pour la plupart été effacés mais des captures d’écran sont ressorties, il y a quelques jours, en cette période d’élection.

On y retrouve, par exemple, une femme voilée comparée à un dindon ou encore une lame ensanglantée avec ce message « L’Islam, une religion qui tranche… » Samuel Potier avait aussi comparé Manuel Valls à Hitler. La direction a donc sanctionné l’élu nantais pour ses dérapages. « On est discipliné à l’égard des procédures car les propos sont graves et condamnables », rappelle Alain Avello. Reste maintenant à savoir si Samuel Potier sera carrément exclu du Front National…

