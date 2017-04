Nantes

FOOTBALL L’entraîneur des Girondins, vainqueurs (0-1) à Nantes ce dimanche, déplore les jets de fumigènes des fans nantais qui auraient pu toucher son gardien de but Carrasso…

L’image du public nantais est bel et bien écornée. A la 10e minute du match FCN-Bordeaux (0-1), des fans nantais de la tribune Loire ont jeté une dizaine de fumigènes sur la pelouse. La rencontre a dû être interrompue alors que les deux formations étaient à égalité (0-0).

L’entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec n’a pas mâché ses mots à l’issue du match vis-à-vis de ces prétendus fans du FCN : « J’ai trouvé ça totalement déplacé de la part du kop nantais, a expliqué celui qui a évolué sous le maillot nantais de 1995 à 1998. Ce public m’a habitué à mieux et ne m’a surtout pas habitué à ça depuis 20 ans. Je n’ai jamais vu ça ici. Ce n’est pas le public nantais tout simplement. »

Le coach des Girondins ne veut pas imaginer si un des fumigènes avait touché son gardien de but Cédric Carrasso. « Je trouve que c’est totalement inconséquent de faire ça, de jeter des fumigènes sur le gardien de but… On aurait tous été malins s’il en avait pris un sur la tête. Je trouve ça incroyable et encore plus incroyable de la part de ce magnifique public. Les gens doivent être responsables. On peut supporter son équipe et rester dignes. »

