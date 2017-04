Nantes

Rodolphe Groizard (à gauche) et Éric Guérin (à droite) avec leur œuf en or. - Patrick Gérard

Clément Carpentier

Une bombe refroidissante dans la main droite et les plumes en chocolat dans la main gauche, Rodophe Groizard colle minutieusement une à une ces dernières sur son œuf de Pâques. Le moment est important. Le pâtissier d’Éric Guérin ne doit pas se louper au moment où la pièce prend toute sa dimension artistique.

Trois plumes en or de 24 carats

Le chef étoilé de la Mare aux Oiseaux à Saint-Joachim au nord de Saint-Nazaire a décidé pour la première fois cette année de créer son propre œuf : « Je voulais donner un challenge à Rodophe avec cette question : Pour toi, c’est quoi l’œuf qui représenterait le mieux les lieux ? Sachant que la nature est très présente dans nos plats mais aussi avec notre parc. »

Rodophe Groizard pose ses plumes en or de 24 carats. - Clément Carpentier

Résultat : un magnifique œuf composé de 70 plumes en chocolat au lait Valrhona et relevé par de douces saveurs de caramel, le tout parsemé de feuilles d’or 24 carats. Une touche finale voulue par Éric Guérin pour « le rendre plus précieux et que les gens comprennent que c’est un travail d’orfèvre et de dingue. »

1h30 par pièce

Rodolphe Groizard n’a, en effet, pas ménagé ses efforts. Le pâtissier de la Mare aux Oiseaux, depuis 11 ans, passe en moyenne 1h30 par œuf même s’il considère que « c’est une pièce assez facile malgré les dizaines de plumes confectionnées. » Celles-ci sont bien sûr là pour rappeler les volatiles qui sont le fil rouge des lieux. D’ailleurs, on peut même les entendre dans le salon.

Les différentes étapes de l’œuf en or. - Clément Carpentier

En tout, une cinquantaine d’œufs de 30 centimètres de haut vont être façonnés d’ici le lundi de Pâques. Avant même ce week-end, huit avaient déjà été réservés. Mais Rodolphe Groizard espère « en vendre une trentaine, ce serait pas mal pour une première. »

Un œuf qui a un prix

Mais attention, il faudra y mettre le prix : 65 euros. Ce n’est donc pas une pièce pour la chasse aux œufs avec les enfants ou sinon, c’est que vous êtes très généreux (ou riche). Comme on dit, « la qualité, ça se paie » et certains semblent près à faire un petit effort pour l’occasion.

Une cinquantaine d’œufs vont être confectionnés. - Clément Carpentier

