Nantes

TELEVISION Un documentaire diffusé ce mardi soir sur France 5 retrace le parcours des migrants accueillis en Loire-Atlantique...

Un reportage a été tourné au centre d'accueil et d'orientation de Saint-Brévin - L. Venance/ AFP

Propos recueillis par Julie Urbach

Pendant plusieurs mois, le réalisateur Julien Launay a filmé la commune de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, avant et pendant le séjour de 47 migrants venus en octobre dernier de la jungle de Calais. Alors que le centre d’accueil et d’orientation doit fermer d’ici la fin du mois, son documentaire « Après la jungle » est diffusé ce mardi soir à 20h50 sur France 5. Il a aussi tourné dans la commune d’ Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Environ 450 centres d’orientation ont été ouverts par l’Etat. Pourquoi avoir choisi celui de Saint-Brévin ?

Cette commune, réputée calme, a été le théâtre de crispations importantes avant l’arrivée des migrants. C’est allé très loin avec des coups de feu tirés sur le centre, des déferlements de propos violents et xénophobes… Dans une période où l’on est tenté de se replier sur soi, après le Brexit et l’élection de Trump, j’ai voulu raconter ce clivage entre deux France qui s’opposent : celles de l’hostilité et de l’hospitalité. La première a finalement accouché d’une souris parce qu’au fur et à mesure, la tension s’est désamorcée.

Comment s’est passé le séjour des migrants finalement ?

La solidarité s’est vite organisée grâce à l’association Trajet, des bénévoles qui ont tenu des cours de français, un entraîneur de foot qui a mis au profit son expérience… Tout cela a participé au réconfort dont ils ont eu besoin pour trouver de nouveaux repères. Je ne dis pas qu’il n’y a plus du tout de rejet de la part de la population. Mais au moins celui-ci a cessé de s’exprimer dans les rues.

Pendant le reportage, Nassir qui vient d’Afghanistan, m’a confié d’ailleurs avoir beaucoup de mal à réaliser qu’il pouvait y avoir une telle hostilité avant leur arrivée. Les migrants ne sont pas dupes vis-à-vis du racisme mais de là à s’imaginer tout cela… Il m’a dit avoir conscience de ce qu’on leur donne ici, et avoir envie de rendre.

Le centre d’accueil doit bientôt fermer ses portes. Avez-vous des nouvelles de ses occupants ?

Malgré ce que l’on entend parfois, beaucoup ne souhaitent pas rejoindre l’Angleterre mais espèrent avoir un avenir en France. Certains aimeraient même continuer à vivre à Saint-Brévin, mais cette étape est en fait une parenthèse offerte par l’Etat. Ils attendent la réponse à leur demande d’asile et maintenant le plus dur commence pour eux. Ils vont être redispatchés dans des centres et s’ils obtiennent le statut de réfugié, il va falloir qu’ils trouvent un logement, un emploi… qu’ils réussissent à construire leur vie.

Mots-clés :