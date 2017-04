Nantes

FAITS DIVERS Un policier décrit la garde à vue d'Hubert Caouissin, l'auteur présumé de la tuerie...

Hubert Caouissin lors de son transfert à Pont-de-Buis le 8 mars 2017 pour participer à la recherche des restes des corps de la famille Troadec. - F.Tanneau/AFP

C’est un récit qui fait froid dans le dos à sa lecture. Celui d’un des enquêteurs de l’affaire Troadec. Il raconte à Ouest-France les coulisses de la garde à vue d’Hubert Caouissin, le tueur présumé de la famille nantaise installée à Orvault.

Un homme « surexcité » qui « raconte des choses sans trop d’émotion »

Tout d’abord, on y apprend que la BRI (Brigade de recherche et d’intervention) surveillait la maison de ce dernier et de sa compagne Lydie Troadec à Pont-de-Buis depuis plusieurs jours avant leurs interpellations, le 5 mars. Ce policier et ses collègues avaient aussi en tête un petit compte à rebours car ils avaient seulement 26h pour faire avouer le couple après une première audition quelques jours plus tôt.

La maison de Lydie Troadec à Pont-de-Buis, dans le Finistère. - F.Tanneau/20Minutes

L’enquêteur affirme qu’au moment des aveux « de 15h à 19h, il (Hubert Caouissin) ne va pas s’arrêter de parler. Le collègue qui l’interroge n’a presque pas besoin de lui poser de questions… » Le policier ajoute que l’auteur présumé est « surexcité » et « raconte des choses sans trop d’émotion. »

Un plan pour retrouver les victimes

Le récit se poursuit avec la perquisition, le lendemain. Hubert Caouissin « fait un plan » pour indiquer aux enquêteurs où chercher les corps des victimes. Un moment « atroce » pour le policier.

Recherche des restes des corps de la famille Troadec à Pont-de-Buis (Finistère) / F.Tanneau/AFP - AFP

Finalement, le couple est conduit au palais de justice de Nantes pour être présenté à un juge. Un trajet que le policier passe à côté d’Hubert Caouissin : « Il me dit qu’il ne se reconnaît pas dans ce qu’il a fait, mais je ne ressens aucune émotion. »

