Un vendredi noir sur les routes du département. Deux motards de Loire-Atlantique ont en effet trouvé la mort, rapportent ce samedi Presse Océan et Ouest-France.

Le premier drame est survenu, vendredi matin, à la Baule. Un Renault Scénic a percuté une moto. Le conducteur aurait été ébloui par le soleil et n’aurait pas respecté un cédez-le-passage. Le motard, âgé de 50 ans et originaire de Saint-Nazaire, n’a pu éviter le véhicule et est décédé dans le choc.

Un deuxième motard décède vendredi soir

Dans la soirée de vendredi, à Montoir-de-Bretagne, un motard a entrepris de dépasser plusieurs véhicules, dont un camion qui tournait à gauche. En voulant l’éviter, le motard, âgé de 27 ans et domicilié à Saint-Joachim, a fini sa course dans un mur et est mort sur le coup.

