FAITS DIVERS Les actes de vandalisme ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi…

Les abords du stade de la Beaujoire. - Adrien Chauvin / 20 Minutes

David Phelippeau

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la boutique officielle (située juste à côté du stade) et les guichets de la billetterie de la Beaujoire ont été l’objet d’actes de vandalisme (tags, slogans anti direction, etc...).

Actes de vandalisme au Stade de la Beaujoire. https://t.co/tN5UlLWrmr — FC Nantes (@FCNantes) April 7, 2017

Ce vendredi, le FC Nantes a publié un communiqué sur son site officiel : « Le club dénonce et condamne fermement ces actes lâches qui ne peuvent être ceux d’individus se proclamant supporters du FC Nantes et va déposer plainte, indique le communiqué. A deux jours du match des U19 à la Beaujoire pour le 1/4 de finale de Coupe Gambardella [contre Marseille], le club met tout en œuvre pour réparer ces dégradations et ainsi accueillir le public attendu dimanche, dans les meilleures conditions. »

