EVENEMENT La 85e édition de la Foire internationale de Nantes ouvre ses portes pour dix jours, sur le thème du Japon...

Certains la jugent ringarde, d’autres l’imaginent uniquement peuplée de vérandas, articles de jardinage ou autre portails automatiques. La foire internationale de Nantes revient pour sa 85e édition dès samedi et pour dix jours au parc des expositions de la Beaujoire. Mais l’événement a su évoluer, et met depuis plusieurs années le paquet sur l’ambiance et les animations originales. C’est aussi une occasion de faire de vraies affaires. Voici trois chiffres pour vous en convaincre.

1.500m2

C’est la taille de l’exposition à visiter dédiée au Japon, thématique choisie pour cette nouvelle édition, après New-York, l’an passé. « Le thème des voyages marche très bien, assure Frédéric Jouët, directeur d’Exponantes. Le Japon est une destination qui fait rêver avec ses multiples facettes. »

Défilé de cosplay, ateliers culinaires, démonstration d’arts martiaux (kyudo), expo de bonzaï ou dégustation de thé seront donc au programme. Sans oublier les animations plus traditionnelles, notamment dédiées aux enfants (chasse aux œufs, découverte des animaux de la ferme, Ludiki Parc et ses jeux en bois…)

83.000

Le nombre de personnes attendues dans les allées, au total. Autant dire que vous ne serez pas seuls ! D’autant que la fréquentation de la Foire de Nantes est en augmentation depuis deux ans. L’âge moyen des visiteurs est de 44 ans. Plus de la moitié d’entre eux viennent de l’agglomération nantaise.

« Il n’y a qu’ici que l’on trouve un public aussi varié et nombreux, se félicite Frédéric Jouët. Comme quoi, 1.500 ans après la création des foires, elle a toujours sa place. En plus du web, les gens ont besoin de cette ambiance, de se retrouver, de voir les objets... »

9 millions

Et ce ne sont pas les 650 exposants, qui installent ce vendredi leurs stands, qui diront le contraire. Car 9 millions d’euros, c’est le montant des retombées économiques directes, ce qui place la Foire comme le premier événement commercial de l’Ouest. C’est l’univers de la maison et de l’environnement qui sera le plus représenté pour cette édition, à côté des camping-cars ou autres produits bien-être.

L'espace coquin, l'un des succès de l'an passé, fera son retour et sera agrandi. Les «produits ingénieux» occuperont enfin une place de choix. D’ailleurs, M6 y tournera la semaine prochaine un épisode de sa nouvelle émission à la recherche du meilleur camelot. « Les rois de la Foire » sera présentée par Stéphane Rotenberg.

