La Maison de l'habitant est située au 12 rue du Président-Herriot à Nantes.

C’était une promesse de campagne du maire de Nantes, Johanna Rolland. La nouvelle Maison de l’habitant ouvre ses portes au public ce mercredi, entre les places Viarme et Bretagne, à Nantes.

Le lieu, situé 12 rue du Président-Herriot, a été conçu comme un guichet central compétent pour toutes les questions liées au logement et à l’habitat dans la métropole nantaise : demande de logement social, conditions d’accès aux logements abordables, projet d’habitat participatif, loyers, copropriété, rénovation énergétique, travaux d’extension, mise aux normes, aides financières…

« Simplifier les choses »

Des conseillers, accessibles sans rendez-vous du lundi au vendredi, sont formés pour apporter des conseils juridiques et techniques aux locataires, propriétaires et nouveaux habitants. L’agence départementale d’information sur le logement (Adil) et l’association Alisée coanimeront l’espace en lien avec Nantes métropole.

« L’objectif est de simplifier les choses. De permettre à chacun de trouver un logement qui correspond à ses attentes et d’être soutenu dans ses démarches, commente Johanna Rolland. En matière de rénovation énergétique, par exemple, il existe une multiplicité de dispositifs. La plus value de ce lieu central sera de permettre aux habitants d’y voir clair et de diffuser à tous la même information. »

La Maison de l’habitant sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Accueil possible sur rendez-vous entre 17h et 18h et le samedi matin.

Logements sociaux Quelque 28.000 demandeurs de logements sociaux sont comptabilisés à Nantes métropole. Le délai d’attente moyen est de 18 mois. Environ 7.000 logements sociaux sont attribués chaque année.

