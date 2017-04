Nantes

Nantes, le 29 avril 2016, le périphérique nord au niveau de la porte d'Orvault - Frédéric Brenon

Les travaux débutent ce lundi. Une troisième voie de circulation va être créée sur le périphérique nord de Nantes entre les portes d’Orvault et de Rennes. La nouvelle voie, dite « d’entrecroisement », permettra de mieux répartir le trafic et de faciliter la sortie des automobilistes. Elle sera tracée dans les deux sens (intérieur et extérieur).

Le périphérique nord constitue la section la plus chargée du périphérique nantais : plus de 100.000 véhicules par jour sont comptabilisés en semaine et les bouchons sont réguliers aux heures de pointe.

Plan du périphérique de Nantes. - Dreal

Des coupures de nuit

Le chantier, qui se déroulera à proximité immédiate des voies de circulation, doit durer deux à trois mois pour sa première étape. La seconde phase est censée s’achever fin 2018. Certaines opérations nécessitant de couper la circulation seront réalisées de nuit (environ 40 nuits), prévient l'Etat, gestionnaire du périphérique nantais.

Le chemin de randonnée jouxtant la rocade sera également fermé en semaine. Un itinéraire alternatif est proposé aux piétons.

