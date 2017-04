Nantes

INTERVIEW L'entraîneur angevin a eu du mal à digérer le revers (2-1) de sa formation, avec au moins un but nantais qui aurait dû être annulé en raison d'une position de hors-jeu...

L'entraîneur angevin Stéphane Moulin. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

Beaucoup de frustration, et même un peu de colère chez certains. Angers n’y arrive pas à Nantes. Les Angevins n’y ont pas gagné depuis 1967 ! Ce dimanche, le résultat du derby ligérien n’a pas dérogé à la règle. Les hommes de Stéphane Moulin (12es) ont chuté 2-1.

>> A lire aussi : FC Nantes: «Maintenant que le maintien est acquis, on n'a pas de limites», estime Rongier

« On n’a pas été à la hauteur, la défaite est logique », analyse le coach angevin. Mais, deux faits de match occupaient certains esprits du côté d’Angers : les deux buts de Nakoulma en tout début de seconde période. Sur le premier, l’attaquant nantais a repris le ballon alors qu’il était hors-jeu. Sur le deuxième, c’est moins flagrant. « Vivement la vidéo, lance Moulin. Je n’ai pas envie de me retrancher derrière ça pour expliquer notre défaite, mais ça ne fait qu’ajouter des regrets et de la déception parce qu’en plus de ne pas faire le match qu’il faut, on prend un but hors-jeu et un autre extrêmement litigieux. »

>> A lire aussi : France-Espagne: L'arbitrage vidéo plombe les Bleus et la Roja en profite pour s'imposer

Il poursuit calmement : « Ça fait beaucoup, il faut vite qu’on rétablisse la justice d’une action. Il faut qu’on y arrive. J’aime ce qui est juste. Si on peut s’aider d’un outil pour accorder un but valable ou refuser un but non valable, faisons-le. Servons-en nous pour rétablir la justice. Comme ça, ça mettra un terme à toutes ces discussions ! » Mathieu Michel, le gardien de but angevin, était même énervé lui. A cause du scénario du match en général. « On est énervés, il faut vite passer à autre chose, tempête-t-il. J’ai cru entendre qu’il y avait position de hors-jeu sur au moins un des deux buts. C’est lourd à encaisser… »

Mathieu Michel a envie de crever un ballon !

Sur le deuxième but (reprise de volée un peu heureuse) de Nakoulma, il reconnaît avoir été lobé par le rebond du ballon. « Je suis surpris. Je suis un peu sur les talons. La balle me lobe et va se mettre pile sous la barre. Ce sont des journées à vite oublier quand on est gardien et qu’on prend des buts comme ça. On a même envie de crever un ballon. Il faut vite rentrer à la maison car ça rend fou… »

>> A lire aussi : Angers: Adieu Jean-Bouin, place au stade Raymond-Kopa

Mots-clés :