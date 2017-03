Nantes

POLICE Un homme de 31 ans a été arrêté par la police après que cette dernière a constaté le cambriolage de l’appartement dans lequel il cultivait du cannabis…

Ventilation d'une culture de cannabis en intérieur - Police nationale 59

Olivier Aballain

Coup double pour la police nantaise : la victime est aussi potentiellement coupable. Un cultivateur de cannabis indoor (en intérieur) de Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes (Loire-Atlantique), a été confondu par les forces de l’ordre, le 23 mars, à la suite du cambriolage de son appartement. Il a reconnu les faits.

C’est une voisine de palier qui a alerté les policiers, après avoir repéré la porte d’entrée ouverte et l’apparent désordre de l’appartement. Les agents arrivés sur place n’ont pas été déçus du voyage : selon les éléments transmis par la sécurité publique, ils ont rapidement remarqué que les lieux « visités » baignaient dans une odeur tenace, caractéristique d’une certaine plante dont la culture est illégale.

Il a porté plainte en sortant de garde à vue

De fait, outre la constatation du cambriolage, les forces de l’ordre ont découvert une « chambre de culture » d’environ un mètre carré, haute de deux mètres, équipée du matériel nécessaire à la culture indoor (lampe au sodium, ventilateurs, etc.). Surtout, ils ont saisi sur place l’équivalent de trois plants complets de cannabis (un kilo de branches, têtes et feuilles).

Le propriétaire de l’appartement, âgé de 31 ans, a été interpellé directement sur son lieu de travail. A la sortie de sa garde à vue, il s’est vu remettre une convocation en vue d’une peine de composition pénale, le 13 avril. Cette mesure alternative aux poursuites pénales est accessible aux personnes ayant reconnu les faits reprochés. Mis en cause uniquement pour « usage illicite de stupéfiants », Il risque, en théorie, jusqu’à un an de prison et 3.750 euros d’amende.

La police précise que l’individu a, tout de même, pu porter plainte pour le cambriolage de son appartement, à l’issue de sa garde à vue. Il a déclaré la perte de sa Hi-Fi, d’une console, d’un ordinateur portable de marque Apple, et d’un appareil photo. Sale journée.

Mots-clés :