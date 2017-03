Nantes

Le doute est levé. Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec semblent bel et bien avoir été tués et démembrés, comme l’avait indiqué aux enquêteurs Hubert Caouissin. Les analyses ADN réalisées sur les restes humains retrouvés à Pont-de-Buis (Finistère) ont en effet permis d’identifier les quatre membres de la famille domiciliés à Orvault (Loire-Atlantique), annonce ce mardi Pierre Sennès, le Procureur de la République de Nantes.

Affreusement mutilés

D’après les éléments de l’enquête et les aveux du principal suspect, Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec ont vraisemblablement été assassinés chez eux dans la nuit du 16 février. Leurs corps auraient été déplacés à Pont-de-Buis, dans la ferme que partageait Hubert Caouissin avec sa compagne Lydie Troadec, la sœur de Pascal Troadec. Ils auraient été affreusement mutilés, brûlés et dispersés sur le vaste terrain boisé et marécageux de la propriété (32 hectares).

Plus d’une centaine de professionnels ont été mobilisés pendant plusieurs jours pour passer le site au peigne fin et retrouver des fragments corporels. Des bijoux appartenant aux Troadec ont également été découverts.

Hubert Caouissin été mis en examen et écroué pour assassinat et atteinte à l’intégrité de leurs cadavres. Lydie Troadec a également été mise en examen et écrouée pour modification de l’état des lieux d’un crime et recel de cadavres.

