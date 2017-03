Nantes

FOOTBALL Et l’entraîneur nantais leur a répondu dans la journée de lundi sur Twitter…

La cote de popularité de l’entraîneur nantais Sergio Conceição - qui a fait passer le FCN de la 19e place au milieu de classement de la L1 en quatre mois - ne cesse de grimper. Il est même en train d’atteindre des sommets. Sur le réseau social Twitter, un hashtag « #NoSergioNoParty » (Plus de Sergio, plus de fête) a été lancé depuis plusieurs heures par des fans nantais. Et il cartonne…

Dans la journée de lundi, le technicien portugais (ou son chargé de com') n’a pas manqué de répondre sur son compte Twitter.

Il a posté ce message : « J’aime les supporteurs qui sont passionnés pour leur club comme je le suis pour mon travail. Impossible sans vous » avec le fameux hashtag #NoSergioNoParty

J'aime les supporteurs qui sont passionnés pour leur club comme je le suis pour mon travail. Impossible sans vous #NoSergioNoParty — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) March 20, 2017

Un message (énamouré) qui n’a pas manqué de faire réagir les aficionados du FCN, complètement sous le charme… Le feuilleton sur l’avenir de Conceição ne fait que commencer.

