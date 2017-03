Nantes

ENVIRONNEMENT Cette année encore, depuis ce lundi, 3.000 sachets de graines sont distribués aux Nantais…

NANTES, le 21/03/2013 La ville de Nantes propose gratuitement aux habitants de récupérer des kits de graines pour faire pousser des fleurs résistantes dans les interstices des trottoirs ou au pied des arbres - FABRICE ELSNER/20MINUTES

J.U.

C’est une bonne façon de fêter le premier jour du printemps. Pour la cinquième année de suite, la ville de Nantes propose aux habitants de participer à l’embellissement des rues, grâce à l’opération « Ma rue en fleurs ».

Depuis ce lundi et jusqu’au 23 avril, quelque 3.000 kits de 17 graines variées (myosotis des Alpes, pavot de Californie… sélectionnées pour résister aux conditions urbaines) sont disponibles gratuitement en mairie et à l’accueil de certains parcs et jardins, sur présentation d’un justificatif de domicile.

Semer en bas de chez soi

Les habitants sont encouragés à semer le contenu de ces sachets dans l’espace public (pieds d’arbres, long des trottoirs, fissures…) et à partager le résultat sur les réseaux sociaux et via l’adresse mail jardins@mairie-nantes.fr. Un petit panneau et un autocollant sont fournis afin d’indiquer aux services de la ville l’emplacement des plantations futures.

>> A lire aussi : Nantes sur le podium des villes les plus vertes de France

Selon la mairie, cette action a permis de fleurir quelque 900 rues de Nantes, récemment placée deuxième au classement des villes vertes. En parallèle, les projets retenus (dix par quartiers) dans le cadre de l’opération « Ma rue est un jardin » doivent bientôt être connus. Une centaine d’espaces publics seront sélectionnés pour être fleuris ou verdis.

Mots-clés :