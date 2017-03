Nantes

FOOTBALL Ça risque d'être le feuilleton de cette fin de saison...

L'entraîneur nantais Sergio Conceição. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

Restera ou pas en fin de saison ? Cette question risque de revenir régulièrement jusqu’en mai prochain. La cote de l’entraîneur du FC Nantes Sergio Conceição, qui a redressé la situation des Canaris de manière spectaculaire, ne cesse de grimper. Leicester a songé à lui pour remplacer Ranieri licencié fin février. Ces dernières heures, on a évoqué un intérêt du Sporting Portugal et du FC Porto pour le technicien portugais.

Et dans les semaines à venir, d’autres de clubs plus ou moins huppés devraient venir gonfler la liste des prétendants à Conceição, à qui il reste un peu plus d’un an de contrat à Nantes. « Si le président Kita ne change pas d’idée, je serai encore là la saison prochaine », a confié, samedi soir au micro de Canal + le Portugais, après le nul contre Nice (1-1).

🎙 "Je serai au @FCNantes la saison prochaine si le Président ne change pas d'idée !"

Les réactions après #FCNOGCN ➡️ https://t.co/5wQhOhswnW pic.twitter.com/fEkDVT4lLi — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 18, 2017

Quelques minutes plus tard, Conceição, qui se dit très heureux à Nantes et qui s’est déjà penché sur la préparation de la saison prochaine (recrutement, stage d’avant-saison...), est revenu sur ce sujet en restant toujours un peu énigmatique : « Je dois dire merci à la direction du club et à la France de m’avoir donné l’opportunité de travailler ici. »

>> A lire aussi : Les Canaris crient à l'injustice et ont vraiment les boules

Et à un confrère qui évoque les possibles avances des clubs portugais comme Porto et le Sporting du Portugal, il répond : « Je veux rester. Quand on dit merci, ce ne serait pas juste de sortir comme ça après cinq mois de travail. » Avant de conclure avec son plus grand sourire de charmeur : « Après, dans le foot, vous savez mieux que moi… » Bref, tout est possible.

>> A lire aussi : «Si le président ne me jette pas, je reste...», confie, en riant, Sergio Conceição

Mots-clés :