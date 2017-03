Nantes

RUGBY Les villes et stades hôtes de la Coupe du monde 2023, pour laquelle la France est candidate, ont été dévoilées vendredi par Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby...

La Beaujoire avait reçu le Mondial en 2007. - MATT DUNHAM/AP/SIPA

David Phelippeau

Lille, Lens, Saint-Denis, Paris (Jean-Bouin ou le Parc des Princes), Nantes, Bordeaux, Toulouse, Saint-Etienne, Lyon, Montpellier, Marseille et Nice sont les douze villes retenues par le comité de candidature de la Coupe du monde 2023. C’est Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, qui a annoncé cette liste vendredi.

Pour rappel, la France est candidate pour recevoir le Mondial 2023. Le pays hôte sera désigné en septembre prochain par World Rugby. La France sera opposée à l’Italie, l’Irlande et l’Afrique du Sud pour l’organisation de cette Coupe du Monde 2023.

Rennes et Nantes trop proches géographiquement

« Les critères retenus pour le choix des villes sont la capacité totale du stade, la taille du bassin de la ville, le poids économique et poids du rugby dans le bassin de population », a expliqué Claude Atcher, chargé de la candidature française, à Ouest-France vendredi. Il a aussi précisé que la ville de Rennes avait été retoquée à cause d’une « redondance avec Nantes ». « C’était compliqué d’organiser une dizaine de matches dans ces deux villes trop proches l’une de l’autre alors qu’on est certain du succès de cinq matches à Nantes », a poursuivi Claude Atcher.

La Beaujoire a déjà accueilli un Mondial de rugby. C’était en 2007 avec la tenue de trois rencontres.

