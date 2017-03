Nantes

David Phelippeau

Jeudi, à 18 h 30, avenue Robert Chasteland à Orvault, une riveraine appelle la police. Et pour cause : elle signale un individu ivre et armé d’un fusil de chasse qui menace les passants de « tous les tuer » depuis son balcon. La BAC (brigade anticriminalité) se rend sur place, mais ne constate personne sur le balcon. Les policiers pénètrent alors dans l’immeuble et entendent un homme vociférant à l’intérieur de l’appartement désigné par la riveraine.

Après des pourparlers avec les policiers, cet homme de 30 ans consent à sortir de son logement de lui-même et à remettre son arme. Il s’agit d’un fusil de chasse, chargé d’une cartouche.

1,92 gramme d'alcool dans le sang

Dans l’appartement, un enfant et sa femme sont également présents. Cette dernière explique que son mari a eu un différend dans le quartier avec un individu puis avec les jeunes. Ce qui expliquerait pourquoi l’homme a exhibé un fusil sur son balcon… Au moment des faits, il avait 1,92 gramme d’alcool par litre de sang. L’individu a été placé en garde à vue. Vendredi, celle-ci a été prolongée.

Par ailleurs, une perquisition a eu lieu à son domicile. Elle a permis de découvrir de nombreux couteaux et armes de collections sur des étagères, ainsi qu’une mallette avec une arme de poing à gaz.



