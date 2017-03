Nantes

ENVIRONNEMENT De nombreux ateliers et animations sont proposés samedi et dimanche dans l'agglomération nantaise...

Un exemple d'agriculture urbaine, à Ivry. - MEIGNEUX/SIPA

F.B.

Deux jours pour célébrer le printemps, les circuits courts et le jardinage en ville. L’association Nantes Ville Comestible organise samedi et dimanche Les 48h de l’agriculture urbaine, premier festival dédié à cette pratique en vogue. Plus de 45 animations réparties sur une vingtaine de lieux de l’agglomération nantaise sont au programme.

Des ateliers vous apprendront par exemple à faire des plants pour son potager, à fabriquer du mobilier, à créer des jardinières, à fabriquer des bombes à graines, à réaliser des semis, à valoriser les déchets ménagers, à rempoter des plantes aromatiques… Il sera aussi question de lombricompostage, d’apiculture, de permaculture, de nutrition, d’aquaponie…

Dégustations, ventes, troc…

Des dégustations, des ventes de matériel, du troc des plantes, des jeux pour enfants et même des spectacles sont également au menu. Les Ateliers de Bitche, près de la Cité des congrès, seront l’un des lieux d’accueil principaux de l’événement.

Une dizaine de villes françaises célébreront, elles aussi, l’agriculture urbaine ce week-end.

