Nantes

FOOTBALL Sanctionné par son coach fin février pour être sorti en boîte de nuit deux jours avant la réception de Dijon, le milieu de terrain s'est confié ce jeudi midi...

Le milieu de terrain Amine Harit dira-t-il adieu au FCN cet été ? - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

Il ne s’est pas défilé devant les questions un peu embarrassantes. Le milieu de terrain du FC Nantes Amine Harit (19 ans), qui ne devrait encore pas être titulaire pour la réception de Nice samedi, s’est expliqué sur sa mauvaise période, sur son écart de conduite (sortie en boîte de nuit fin février) et sur son avenir à moyen terme. Entretien.

>> A lire aussi : FC Nantes: «Ce n'est pas facile ce que j'ai vécu...», explique Amine Harit

Vous n’avez plus été titulaire depuis le 5 février. Comment vivez-vous cette nouvelle situation alors que vous étiez indéboulonnable en début de saison ?

C’est toujours compliqué des situations comme ça. Après, l’équipe tourne bien en ce moment. Offensivement, on marque beaucoup de buts. Adrien [Thomasson] fait ses matchs. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. A moi de saisir les opportunités que j’aurai et j’espère que j’en aurai car c’est clair que c’est compliqué à vivre. Je préfère connaître des moments comme ça maintenant et apprendre comment réagir face à ça maintenant que plus tard. Cela fait partie de mon apprentissage.

Le coach Conceição vous a-t-il parlé de votre nouveau statut ?

Je n’ai pas eu de discussions spéciales avec le coach par rapport à ma situation. Les choix du coach sont payants donc je ne vois pas pourquoi il devrait justifier ses choix.

>> A lire aussi : FC Nantes: Pourquoi Sergio Conceição a créé son compte sur Twitter

Il y a un an vous étiez un joueur de CFA ou U 19. Tout est-il allé trop vite pour vous ?

Je ne pense pas que ça soit allé trop vite pour moi sinon j’aurais explosé en plein vol. J’ai fait quand même 20 matchs titulaires depuis le début de saison. Pour une première saison, je pense que c’est déjà bien. Après, je pense que j’étais sur la lancée de mon Euro. Je traverse une période qui est un peu plus compliquée, c’est à moi de faire ce qu’il faut pour regagner ma place.

Il y a presque trois semaines, vous avez été écarté du groupe pendant une semaine pour raisons disciplinaires. Qu’en pensez-vous ?

Je n’aurais pas dû faire ça, je pense que j’ai mal réagi. J’ai fait un mauvais choix par rapport à plein de choses. Je n’ai pas su dire non à la tentation. Cela m’a fait énormément de mal sur la semaine quand les faits se sont passés. Je ne me prends pas la tête, maintenant c’est du passé. Je mets ça derrière moi. Je sais que je ne referai plus une erreur comme ça, ça me permet de grandir.

>> A lire aussi : FC Nantes: Amine Harit envoyé en réserve pour raisons disciplinaires

Avez-vous été bien entouré ?

Je suis bien entouré. J’ai un papa et une maman qui sont derrière moi, qui m’appellent tout le temps et avec qui je discute énormément. J’ai un agent aussi qui est très proche de moi. J’ai des gens qui me « dégonflent » un peu si je me prends pour un autre. Ils me connaissent par cœur. Ils savent quand je change ou quand je ne change pas. Des gens trouvent que j’ai changé, mais non, je suis le même.

Que vous a dit votre père ?

Il n’était pas bien du tout. Lui en plus, il n’est pas proche de moi [géographiquement] donc il ne peut pas discuter avec moi sur le moment même. Je l’ai eu par téléphone et je lui ai expliqué les choses. Il est compréhensif, il sait que je n’ai que 19 ans. C’est une erreur qui peut arriver à tout le monde.

Comment a réagi le groupe dans son ensemble ?

J’ai eu une discussion avec le groupe et le staff pour remettre les choses en ordre. J’ai beaucoup parlé avec le coach et les cadres. Je leur ai expliqué pourquoi j’ai fait ça et je leur ai dit que je ne referai plus. C’est compliqué quand on a 19 ans et qu’on connaît une ascension comme la mienne de garder parfois les pieds sur terre. Il ne faut pas se dire : « C’est bon, ce n’est pas grave de faire ça une fois ». C’est l’erreur à ne pas faire car dans ce monde tout se sait.

Vous vous êtes excusé ?

Je me suis excusé auprès du groupe et du staff. C’était logique car je n’ai pas respecté mes coéquipiers en sortant deux jours avant un match. J’ai fait une erreur, je suis sûr à 100 % que ça ne se reproduira plus.

Vous êtes très demandé. Vous voyez-vous rester au FC Nantes cet été ?

C’est flatteur d’entendre que des clubs s’intéressent à toi. J’ai prolongé en décembre, ce n’est pas pour partir vite d’ici. On a eu une discussion avec le président et mon agent. Ce n’est que ma première saison en L1. Je n’ai pas envie d’aller me brûler les ailes quelque part. Je préfère rester, après, je ne peux vous dire que je vais rester de manière sûre à 2000 %, mais j’espère continuer ici. Il y a plus de chances que je reste…

>> A lire aussi : FC Nantes: Harit va prolonger son contrat jusqu’en 2020 pour mieux partir cet été?

Mots-clés :