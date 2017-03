Nantes

SOCIETE L'avocate des soeurs et de la mère de Brigitte Troadec, Cécile de Oliveira, s'est exprimée ce jeudi...

Le choc de la mort violente de quatre membres de leur famille s’ajoute à celui de ne pas pouvoir « envisager à court terme une sépulture ». Les soeurs et la mère de Brigitte Troadec, assassinée dans la nuit du 16 au 17 février à Orvault, « sont dans une extrême douleur », a expliqué leur conseil Cécile de Oliveira ce jeudi.

« Elles font face à un multiple deuil, quatre personnes proches d’elles sont décédées en même temps », a indiqué l’avocate. Mais aussi « à l’idée qu’elles ne vont pas pouvoir organiser des sépultures avant un temps relativement long, plusieurs semaines. Elles ne savent pas quels restes humains elles pourront enterrer », a-t-elle ajouté.

Maître de Oliveira a par ailleurs dénoncé le « harcèlement médiatique absolument abominable » envers ses clientes, « qui renforce leurs souffrances et qui les éloigne du temps de recueillement dont elles auraient besoin ».

« Des coups de poignard »

L’espoir des proches de Brigitte Troadec « a été cassé net » quand Hubert Caouissin, le beau-frère des époux Troadec, est passé aux aveux dimanche en garde à vue. Chaque rebondissement dans l’enquête et « chaque nouvelle » ont été vécus « comme des coups de poignard » pour la famille, a relaté l’avocate.

Des fragments de corps humains et des objets appartenant aux membres de la famille Troadec ont été découverts mercredi et jeudi lors de fouilles au domicile de leur assassin présumé, à Pont-de-Buis-lès-Quimerch, dans le Finistère.

Hubert Caouissin a été mis en examen lundi soir pour « assassinats » et « atteinte à l’intégrité d’un cadavre ». Il a avoué dimanche avoir tué Pascal et Brigitte Troadec, tous deux âgés de 49 ans, et leurs enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, et les avoir démembrés.

