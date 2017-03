Nantes

On s’y bouscule en fin d’après-midi et le samedi. Les commerçants ont même retrouvé le sourire, avec un chiffre d’affaires qui est reparti enfin à la hausse (+2,2 %) en 2015. Pour autant, continuer à attirer les clients en centre-ville de Nantes n’est pas une mince affaire, avec le développement de la vente en ligne et des centres commerciaux de périphérie.

Pour tenter de développer encore son attractivité, Johanna Rolland, la maire (PS) de Nantes a dévoilé ce mercredi après-midi une palette de mesures, résultat d’un travail entre la ville, les acteurs économiques, et les commerçants.

A fond sur la propreté

D’abord, quatre rues « stratégiques » seront très prochainement choisies pour être nettoyées de fond en comble : réparation des pavages, nettoyage des graffitis et des stickers, remplacement ou ajout de mobilier urbain, « afin d’améliorer l’ambiance urbaine », annonce la ville.

En parallèle, des expérimentations vont être mises en place pour éviter les amas de carton qui fleurissent devant les boutiques, en attendant d’être ramassés. Enfin, la collecte de verre, qui se réalisait jusqu’alors sur l’heure de midi, va changer d’horaire. « Ce qui évitera les nuisances sonores pour les clients de nos restaurants », se satisfait Olivier Dardé, vice-président de l’association Plein-Centre.

La ville ne veut plus de cartons dans les rues - J. Urbach/ 20 Minutes

600 places de parking en plus

Autre annonce, pour davantage d’accessibilité, 600 nouvelles places de parking (soit 10 % en plus) sont attendues d’ici 2019 : 300 dans le parking du projet urbain de l’ancienne maison d’arrêt, 300 dans le parking cathédrale qui sera agrandi.

« En attendant, le cours Saint-Pierre pourra être exceptionnellement ouvert au stationnement lors de pics de fréquentation, comme la braderie », annonce Johanna Rolland. Une réflexion pour que les entreprises du centre-ville mettent à disposition leurs emplacements le week-end est en cours.

On pourra exceptionnellement se garer sur le cours Saint-Pierre - J. Urbach/ 20 Minutes

Davantage de boutiques

De nouveaux espaces jusqu’alors non voués à la commercialisation vont bientôt l’être. On annonce notamment un important projet au square Fleuriot de l’angle (là où se situe le bassin, entre la place du Commerce et le cours des 50-Otages). « Le taux de vacance commerciale à Nantes est très faible, juge Yann Trichard le président de la CCI. Identifier de nouvelles surfaces est indispensable. »

En parallèle, Johanna Rolland annonce que la situation du Carré Feydeau (qui n’a séduit que deux enseignes) pourrait enfin se débloquer. « Il y a un nouveau promoteur. Nous lui avons demandé de revoir les loyers, jugés trop élevés. C’est une nouvelle étape. »

