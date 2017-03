Nantes

FAITS DIVERS Le beau-frère de Pascal Troadec est passé aux aveux. Les quatre membres de la famille ont été tués puis démembrés…

La maison de la famille Troadec à Orvault près de Nantes. - F.Brenon/20Minutes

Frédéric Brenon

La mystérieuse affaire de la disparition de la famille Troadec à Orvault trouve un funeste épilogue ce lundi. Placé en garde à vue, le compagnon de la sœur de Pascal Troadec, Hubert Caouissin, a en effet avoué aux enquêteurs qu’il avait tué Pascal, Brigitte et leurs deux enfants. Le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a donné des précisions ce lundi après-midi. Ce qu’il faut savoir.

Comment les Troadec ont-ils trouvé la mort ? Hubert Caouissin s’est rendu à Orvault le soir du 16 février afin d’espionner les Troadec. A la nuit tombée, il pénètre dans la maison, par le garage, puis se cache dans la buanderie « avec l’idée de récupérer une clé ». Après avoir fait du bruit, il se retrouve nez à nez avec Pascal Troadec descendu armé d’un pied de biche. S’en suit une altercation au cours de laquelle Hubert Caouissin va réussir à s’emparer du pied de biche, avec lequel il va frapper et donner la mort, d’abord aux deux parents, pus aux deux enfants. « Il n’est pas dans mes intentions de donner des détails plus précis. Je peux juste dire que c’est une scène d’une grande violence », a ajouté le procureur.

Que s’est-il passé les jours suivants ? Aussitôt après le quadruple meurtre, Hubert Caouissin rentre chez lui dans le Finistère, informe sa compagne de ce qui s’est passé. Puis il retourne à Orvault afin de nettoyer les traces avec des produits nettoyants et embarque les corps, le 17 février au soir, dans la voiture du fils. Hubert Caouissin repart alors direction Pont-de-Buis, entre Brest et Quimper, où il vit en compagnie de Lydie Troadec. «¨Pendant les deux à trois jours qui suivent, il va s’efforcer de faire disparaître les corps », indique le procureur.

Où sont les corps des victimes ? C’est encore une inconnue majeure. « Il semble que ceux-ci ont été démembrés, une partie enterrée et une partie brûlée », indique le procureur. « On a bon espoir de les retrouver. Hubert Caouissin a donné une certaine localisation qui devrait nous permettre d’avancer », ajoute-t-il. Des recherches actives ont repris ce lundi dans le Finistère, dans le secteur de Plouguerneau, où le suspect réside, et à Pont-de-Buis, où réside Lydie Troadec.

Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien Troadec. - AFP-Police judiciaire

Comment le meurtrier a-t-il été confondu ? Ce sont les analyses ADN qui ont mis les enquêteurs sur la piste d’Hubert C. Le beau-frère avait expliqué lors d’une première audition qu’il n’avait plus vu cette partie de la famille avec laquelle il était fâché. Mais des traces génétiques lui appartenant ont été découvertes sur un verre au domicile de la famille Troadec à Orvault, puis dans la voiture Peugeot 308 du fils. Hubert C. avait donc menti aux enquêteurs.

Quel serait le mobile du crime ? Un différend familial à propos du partage d’une importante somme de lingots d’or issue d’un héritage pourrait expliquer le quadruple meurtre. Le beau-frère, aujourd’hui séparé de la sœur de Pascal Troadec, aurait gardé une rancœur et de la jalousie envers Pascal Troadec. Mais les motifs exacts et ce qui a précipité le passage à l’acte restent confus.

L'enquête sur la disparition de la famille Troadec s'étire du Finistère au sud Vendée. - Google maps

Hubert C. a-t-il agi seul ? C’est ce qu’il aurait déclaré lors de sa garde à vue, selon Presse Océan. Aucune autre trace ADN n’a été trouvée à Orvault ou dans la voiture de Sébastien Troadec. Mais les enquêteurs cherchent toujours à éclaircir le rôle de Lydie C., l’ex-compagne d’Hubert C. Il est acquis que celle-ci avait connaissance du quadruple meurtre, a aidé à nettoyer le véhicule de Sébastien Troadec et a participé à faire disparaître des indices.

