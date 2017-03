Nantes

FAITS DIVERS Le beau-frère de Pascal Troadec est passé aux aveux. Les corps des quatre victimes sont recherchés…

Les deux suspects ont été conduits sous escorte policière au palais de justice de Nantes, lundi 6 mars 2017. - L.Venance/AFP

Frédéric Brenon

La mystérieuse affaire de la disparition de la famille Troadec à Orvault trouve son épilogue ce lundi. Placé en garde à vue, l’ex beau-frère de Pascal Troadec a en effet avoué aux enquêteurs qu’il avait tué les quatre membres de la famille. Ce qu’il faut savoir, dans l’attente de la conférence de presse du procureur en fin d’après-midi.

Que s’est-il passé dans la maison d’Orvault ? Les circonstances, particulièrement « sordides » selon une source proche du dossier, sont encore floues. On sait que le beau-frère de Pascal Troadec a avoué avoir tué le couple Troadec et ses deux enfants. Le drame s’est semble-t-il déroulé dans la nuit du 16 au 17 février. Les quatre membres de la famille auraient été attaqués avec un objet contondant, de type barre de fer, selon Le Parisien.

>> A lire aussi : L'enquête sur la famille Troadec disparue s'étend à tout l'ouest de la France

Où sont les corps des victimes ? Du sang, en « quantité importante » selon le procureur, avait été trouvé dans la maison Troadec, jusque dans le garage. Selon RTL, les corps auraient été transportés dans un véhicule, puis démembrés et brûlés dans le Finistère. Les enquêteurs estiment même qu’il est très peu probable de retrouver les corps. Les recherches ont repris ce lundi.

Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien Troadec. - AFP-Police judiciaire

Comment le meurtrier a-t-il été confondu ? Ce sont les analyses ADN qui ont mis les enquêteurs sur la piste d’Hubert C. Le beau-frère avait expliqué lors d’une première audition qu’il n’avait plus vu cette partie de la famille avec laquelle il était fâché. Mais des traces génétiques lui appartenant ont été découvertes sur un verre au domicile de la famille Troadec à Orvault, puis dans la voiture Peugeot 308 du fils. Hubert C. avait donc menti aux enquêteurs.

>> A lire aussi : Les éléments troublants de l'affaire Troadec

Quel serait le mobile du crime ? Un différend familial à propos du partage d’une importante somme de lingots d’or issue d’un héritage pourrait expliquer le quadruple meurtre. Le beau-frère, aujourd’hui séparé de la sœur de Pascal Troadec, aurait gardé une rancœur et de la jalousie envers Pascal Troadec. Mais les motifs exacts et ce qui a précipité le passage à l’acte restent confus.

L'enquête sur la disparition de la famille Troadec s'étire du Finistère au sud Vendée. - Google maps

Hubert C. a-t-il agi seul ? C’est ce qu’il aurait déclaré lors de sa garde à vue, selon Presse Océan. Aucune autre trace ADN n’a été trouvée à Orvault ou dans la voiture de Sébastien Troadec. Mais les enquêteurs cherchent toujours à éclaircir le rôle de Lydie C., l’ex-compagne d’Hubert C. Le couple a habité un temps à Plouguerneau, non loin de Brest. Tous deux sont arrivés lundi vers 13 h 30 au palais de justice de Nantes en vue d’être présentés au parquet.

Mots-clés :