Nantes

ENQUETE Une histoire d’héritage et de lingots d’or serait bel et bien le mobile du meurtre selon RTL…

Domicile de la famille Troadec à Orvault près de Nantes. S.Salom-Gomis/Sipa - SIPA

Noémie Seguin

Serait-ce la fin du mystère dans la macabre affaire des disparus d’Orvault ? Selon une information de RTL, confirmée par une source proche de l’enquête à l’AFP, l’ex-mari de la sœur de Pascal Troadec, a avoué aux enquêteurs le meurtre de la famille.

Dimanche, l’enquête avait pris un nouveau tournent avec le placement en garde à vue de la sœur et de l'ex beau-frère du père de famille âgé de 49 ans. Dans un premier temps, l'ancien beau-frère avait affirmé à la police ne pas avoir vu Pascal et sa famille depuis longtemps. Or, son ADN avait été retrouvé dans la maison d’Orvault et dans la voiture de Sébastien Troadec, le fils lui aussi disparu et dont le véhicule soigneusement nettoyé avait été retrouvé à Saint-Nazaire.

Haine et jalousie

Le mobile du meurtre serait, comme l’avait déjà évoqué Le Parisiendimanche, une question d’argent : un héritage, quelques lingots d’or, que Pascal Troadec n’aurait pas partagé avec sa sœur et son ex-beau-frère et qui aurait nourri la haine et la jalousie de ce dernier.

Acculé et face à ses mensonges, le suspect aurait fini par avouer aux enquêteurs le quadruple meurtre familial. Aucun élément supplémentaire n’est disponible quant à la sœur de Pascal Troadec, si ce n’est que son ADN n’a pas été retrouvé dans la maison d’Orvault, contrairement à celui de son ex-mari. À ce stade, le meurtrier présumé n’aurait donné aucune indication sur l’endroit où pourraient se trouver les corps du couple Troadec et de leurs deux enfants.

