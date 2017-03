Nantes

FAITS DIVERS Deux proches de la famille sont en garde à vue à Brest, ce dimanche...

La maison et les véhicules de la famille Troadec ont été placés sous scellés. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

J.U. avec AFP

Plus de deux semaines après leur disparition à Orvault, près de Nantes, Pascal, Brigitte et leurs enfants Sébastien et Charlotte Troadec restent introuvables. Si les enquêteurs peinent à reconstituer le puzzle de cette mystérieuse disparition, ce dimanche, alors que l’enquête semblait stagner, la sœur et le beau-frère de Pascal Troadec, le père de famille âgé de 49 ans, ont été placés en garde à vue à Brest. L'étau semble se resserrer.

Les enquêteurs cherchent en effet à comprendre pourquoi le beau-frère a laissé des traces dans la maison de la famille Troadec à Orvault, près de Nantes, et dans la voiture du fils, retrouvée à Saint-Nazaire, selon une source proche du dossier.

Différend familial

Le beau-frère avait expliqué lors d'une première audition qu'il n'avait plus vu cette partie de la famille avec laquelle le couple était fâché en raison d'un prétendu héritage, ajoute cette source. La piste d'un différend familial autour de l'argent, voire de lingots d'or indique Le Parisien, est ainsi sérieusement explorée par les enquêteurs.

Les auditions du beau-frère et de la soeur de Pascal Troadec, toujours en cours, semblent faire progresser l'enquête, selon une source proche du dossier.

Pas de problème financier

Si cette piste peut tout à fait ne pas aboutir, elle nous rappelle que l’hypothèse de « l’intervention d’un tiers » n’a jamais été exclue par les enquêteurs depuis le début de l’affaire. Pierre Sennès, le procureur de la République, l’a encore rappelé vendredi lors de son point presse.

Deux proches des Troadec en garde à vue : la piste du différend familial https://t.co/SheCeTW37L — Le Parisien (@le_Parisien) March 5, 2017

Un différend alors que la famille disparue n’a pas de problème financier. « Les deux parents travaillaient, ils avaient des revenus tout à fait convenables, n’avaient pas de problème d’argent sur les comptes bancaires », a indiqué le procureur de la République, vendredi.

