La maison et les véhicules de la famille Troadec ont été placés sous scellés. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Plus de deux semaines après leur disparition à Orvault, près de Nantes, Pascal, Brigitte et leurs enfants Sébastien et Charlotte Troadec restent introuvables. Si les enquêteurs peinent à reconstituer le puzzle de cette mystérieuse disparition, ils disposent de plusieurs indices. Ce dimanche, alors que l’enquête semblait stagner, la sœur et le beau-frère de Pascal Troadec, le père de famille âgé de 49 ans, ont été placés en garde à vue à Brest.

Si cette piste peut tout à fait ne pas aboutir, elle nous rappelle que l’hypothèse de « l’intervention d’un tiers » n’a jamais été exclue par les enquêteurs depuis le début de l’affaire. Pierre Sennès, le procureur de la République, l’a encore rappelé vendredi lors de son point presse.

Une histoire d’héritage ?

Selon Presse Océan, le couple actuellement en garde à vue aurait déjà été interrogé par la police dès la disparition avérée. Mais entre temps, et selon plusieurs médias, des traces de leur passage auraient été retrouvées dans la maison ou dans la voiture de Sébastien (découverte à Saint-Nazaire) et plus précisemment l'ADN du beau-frère de Pascal Troadec, selon Le Parisien.

Les enquêteurs s’intéresseraient désormais à une histoire d’héritage, dont des lingots d'or, indique le journal, qui opposerait le père de famille et sa sœur.

Un différend alors que la famille disparue n’a pas de problème financier. « Les deux parents travaillaient, ils avaient des revenus tout à fait convenables, n’avaient pas de problème d’argent sur les comptes bancaires », a indiqué le procureur de la République, vendredi.

