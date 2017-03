Nantes

FAITS DIVERS Les découvertes s'accumulent mais l'enquête sur la disparition des Troadec patauge...

Gilles Soulié, directeur de la DIPJ de Rennes, et Pierre Sennès, procureur de la République de Nantes. - L.Venance/AFP

Frédéric Brenon

Une semaine après l’ouverture d’une enquête criminelle portant sur la disparition de la famille Troadec à Orvault, le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a fait le point vendredi après-midi sur cette affaire qualifiée d’ « hors norme ». Voici les six éléments à retenir.

1) Aucun scénario ne se dessine. De toute évidence, l’enquête, complexe, piétine. « Ça peut être un drame familial, il y a peut-être eu l’intervention d’un tiers, je n’en sais rien, annonce le procureur. Toutes les hypothèses restent possibles à ce stade. Ce sont des hypothèses qui s’additionnent les unes aux autres, il n’y a pas de retranchement dans cette affaire. » Même l’éventualité de retrouver les quatre membres de la famille en vie n’est pas écartée, ajoute Pierre Sennès, expliquant qu’il doit « s’en tenir aux seuls éléments objectifs ». « Je ne souhaite pas me livrer à des interprétations », insiste-il.

2) Le père, la mère et le fils ont reçu des « blessures graves ». Du sang a été retrouvé dans la maison d’Orvaut : à l’étage, dans l’escalier, au rez-de-chaussée et dans le garage. Pas à l’extérieur. Ce sang appartenait au père, à la mère et au fils. « Nous ne constatons pas, à ce jour, de trace de sang attribuée à Charlotte Troadec », confirme Pierre Sennès. Ce sang était en « quantité importante » ce qui atteste « des blessures graves ». « On est là en présence d’une scène de crime. On peut penser qu’il y a peut-être des personnes décédées », complète le procureur.

3) Le sang dans la voiture du fils n'est pas confirmé. L’examen visuel n’a « pas permis d’objectiver la présence de sang » dans le véhicule de Sébastien Troadec retrouvé jeudi à Saint-Nazaire. « Il y en a peut-être, mais ce sont les résultats des prélèvements qui permettront de l’affirmer », déclare le procureur, qui précise que le tapis de sol manquait. Les résultats des prélèvements seront livrés dans quelques jours. Ils ne seront pas communiqués à la presse, prévient Pierre Sennès.

L'enquête sur la disparition de la famille Troadec s'étire du Finistère au sud Vendée. - Google maps

4) La carte bancaire de Charlotte n’a pas été piratée par Sébastien. Charlotte Troadec et sa mère ont fait opposition le 16 février après une utilisation frauduleuse de la carte bancaire de la fille. « Charlotte avait fait un achat de jeux vidéo sur un site Internet américain, explique le procureur. Elle voulait faire un cadeau à son frère. L’hypothèse où la carte bleue aurait été volée ou utilisée par Sébastien à l’insu de sa sœur ne peut être confirmée. »

5) L’idée d’un criminel manipulateur est possible. La voiture du fils à Saint-Nazaire, le pantalon de la fille près de Brest, deux livres jeunesse ayant appartenu au père 500 m plus loin… La dispersion des découvertes étonne les enquêteurs. « Est-ce que nous avons affaire à un jeu morbide de quelqu’un qui chercherait à nous balader? C’est un élément de réflexion. Si on continue ces prochains jours à retrouver des objets ici ou là, comme des petits cailloux qu’on aurait semés, c’est une hypothèse qui se confirmerait. »

6) Les Troadec n’avaient pas de problèmes financiers. On le sait, les problématiques d’argent ne sont jamais très loin dans les drames familiaux (affaires Dupont de Ligonnès, Godard, Bozel…). Ce ne serait pas le cas pour la famille Troadec. « Nous n’avons pas oobjectivé de problèmes financiers, assure le procureur. Les deux parents travaillaient, ils avaient des revenus tout à fait convenables, n’avaient pas de problème d’argent sur les comptes bancaires. »

