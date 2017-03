Nantes

FOOTBALL Ce mercredi soir (19 h 30), les hommes de Sergio Conceição jouent en Corse leur match en retard comptant pour la 24e journée de L1…

Le Nantais Rongier face au Corse Oniangue. - PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

David Phelippeau

Bastia-Nantes: 0-0 à la mi-temps

Carton rouge: Djiku (10e)

C'est la pause... Peu d'occasions et pas de but entre Bastia et Nantes.

45e+2: Corner de Lucas, tête de Sala largement à côté...

45e +1: Mais les deux corners ne donnent rien... Bastia pousse timidement en cette fin de première période.

45e: Deux corners de suite pour Bastia...

41e: Un danger pour Nantes ce soir... Saint-Maximin... petit festival du Corse, mais son centre ne donne rien

40e: Ahahahahahahahahaha... J'adore...

Expulsion de Cahuzac ... des tribunes ! Ils vont un loin les arbitres quand même ... #SCBFCN — Eddie (@brevinoisinlyon) March 1, 2017

39e: Pas faux...

Patbat56

Thomasson, il a dû construire une paillotte sur la plage il y a peu de temps, vu les 2 attentats des bastiais sur sa personne !

38e: Comme souvent c'est iloki qui prend cher sur les réseaux sociaux...

Je suis le seul à trouver Illoki catastrophique depuis des mois et des mois ? #SCBFCN — Pierre Videau (@Videau_loco) March 1, 2017

36e: Saint-Maximin, on sent quand même qu'il peut nous faire une Marc Landers sur chaque action...

31e: Ballon vicieux de Lucas Lima dans la surface de Bastia... Mais Sala pas fait #runninggag

29e: Vu la force du vent, je vois un but de Rémy Riou ce soir (sur un dégagement quoi)! On parie?

27e: Bon, là, tout est réuni pour que les Canaris s'imposent quand même... Et en plus, y a Lindsay Rose derrière à Bastia...

24e: Diallo qui sort sur blessure pour Bastia... La grosse soirée de merde pour les Corses pour le moment...

22e: Sala pas fait sur ce premier tir cadré de Nantes... Désolé...

20e: Tir de Sala à l'entrée de la surface, parade de Leca... On dit Léca (é) !

19e: Toujours pas une seule occasion dans ce match... Rappelez-vous le score de ce match lors des trois dernières saisons... Enfin, non !

15e: Pierre-Yves André, homme de terrain de beIN Sport ce soir, et son fameux but de l'épaule contre la Lazio ! Vous vous souvenez ?

15e: C'est vrai qu'il prend cher le Thomasson en ce début de match...

14e: Un carton jaune pour Mostefa... Euh ils vont finir à combien les Corses là ?

12e: Thomasson s'est relevé... Nantes va jouer en supériorité numérique pendant plus de 75 minutes.

10e: Carton rouge direct pour le Bastiais Djiku pour une intervention dangereuse sur Thomasson (11e exclusion de la saison pour les Corses !)

9e: Je sens que ce match va être long avec autant de vent... Les joueurs semblent perdus...

5e: Petite alerte sur la défense nantaise avec un centre de Danic... Non pas le Croate, le Breton...

4e: Avec le vent terrible, première blague sur le Vendée Globe des commentateurs de Bein Sport...

3e: Parodie de football... A se demander si ce match n'aurait pas dû être remis encore.

C'est parti une parodie de football... comment jouer avec ce vent ? #SCBFCN — Julien Lebastard (@LJ_Naoned) March 1, 2017

1e: C'est parti ! Le vent est terrible...

19h29: Hallucinant le bruit du vent à la TV... Conditions de jeu très compliquées...

Les dégagements des gardiens vont faire du sur place #SCBFCN — Canarito (@ElCanaritoooo) March 1, 2017

19h27: Cahuzac n'étant pas là ce soir, on ne devrait donc pas avoir de carton rouge ce soir...

19h25: Grosse ambiance visiblement à Furiani...

19h18: Restez avec nous, mais franchement j'ai une stat qui fout les jetons... Les trois derniers Bastia-Nantes... 0-0 !

19h15: Lima annonce la couleur... Moi aussi, je sens des buts ce soir... Pas vous?

19h10: Allez pour patienter quelques stats avant ce choc sur l'Ile de Beauté...

18h55: Iloki titulaire. Ça commence déjà à chambrer sur les réseaux sociaux...

On va se taper des barres encore avec Iloki. #SCBFCN — Maxime Thomas'son (@mthomas44230) March 1, 2017

18H46: Visiblement, ça va souffler sévère à Bastia ce soir...

En témoigne cette image, il y aura beaucoup de vent ce soir à Bastia pour #SCBFCN ! pic.twitter.com/ZFCUcElB18 — FC Nantes (@FCNantes) March 1, 2017

18h45: Composition du FCN: Djidji et Diego Carlos seront dans l'axe. Vizcarrondo reste donc sur le banc. Sinon, c'est du classique avec Iloki et Thomasson sur les côtés du milieu de terrain et une attaque Bammou et Sala.

18h43: Composition corse : A Bastia, Leca garde bien la cage alors qu'il était incertain. Et Rose, l'ancien Lyonnais, est titulaire derrière. Crivelli manquera une nouvelle fois à l'attaque bastiaise.

Le 1er mars, Bastia-Nantes n’avait pas pu avoir lieu en raison des intempéries. Ce soir (19h 30), on vous rassure, la rencontre aura bien lieu.

Bastia (19e de L1), qui n’a plus gagné depuis 8 rencontres en Ligue 1, vient de virer son coach Ciccolini. Il a été remplacé lundi par le Portugais Rui Almeida. Alors, électrochoc ou pas ? A Nantes, la pression est nettement retombée. Les Canaris (12es) peuvent prendre la 9e place en cas de succès en Corse… Un sacré exploit quand on se souvient comment les Nantais étaient moribonds début décembre avec l’ami René Girard (remplacé depuis par Sergio Conceição)...

