Nantes

INFO 20 MINUTES Le milieu de terrain s'est entraîné avec la CFA ce mardi matin, il ne devrait pas faire partie du groupe professionnel amené à faire le déplacement à Bastia mercredi...

Le milieu de terrain Amine Harit. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

Depuis son carton rouge, pris le 5 février contre Nancy (0-2) à la Beaujoire, on ne l’a plus vu en match officiel. Amine Harit, qui était un titulaire indéboulonnable sous Girard puis au début de l’ère Conceição (20 titularisations en L1 depuis le début de la saison), a disparu de la circulation depuis trois semaines.

>> A lire aussi : Harit va prolonger son contrat jusqu’en 2020 pour mieux partir cet été?

Suspendu face à l’OM (3-2) puis remplaçant à Metz (1-1) et contre Dijon (3-1), le jeune milieu de terrain de 19 ans a perdu sa place. « Adrien Thomasson a fait deux très bons matchs, je ne vois pas pourquoi il ne jouerait pas, reconnaissait beau joueur Harit en conférence de presse la semaine dernière. Maintenant, je dois montrer au coach que je suis prêt à saisir ma chance quand je l’aurai. »

>> A lire aussi : «Ce n'est pas facile ce que j'ai vécu...», explique Amine Harit

A priori, il ne devrait pas l’avoir contre Bastia mercredi soir (match en retard). Et pour cause : Amine Harit, véritable révélation de la première partie de saison du FC Nantes, a été sommé d’aller s’entraîner avec l’équipe réserve (CFA) ce mardi matin, pour raisons disciplinaires. L’information a été confirmée, ce mardi midi, par l’entraîneur nantais Sergio Conceição, qui n’a pas souhaité faire de commentaires et qui n’a donc pas voulu préciser combien de temps il allait laisser Harit en CFA. Selon les informations de 20 Minutes, la semaine dernière, le joueur n’a pas eu un comportement compatible avec le sport de haut niveau.

>> A lire aussi : Les jeunes du centre de formation en passe de faire un «putsch»

Mots-clés :