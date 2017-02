Nantes

Les similitudes entre la disparition de la famille Troadec et l’affaire Dupont de Ligonnès sont décidément frappantes. Outre l’épais mystère, la proximité géographique et une discrétion similaire dans le voisinage, on apprend ce lundi que le fils aîné de la famille d’Orvault fréquentait le même lycée qu’Arthur Dupont de Ligonnès.

Fils aîné de Xavier Dupont de Ligonnès, ce dernier avait été retrouvé assassiné en avril 2011, à l’âge de 20 ans, le même jour que ses deux frères, sa sœur et sa mère.

Sébastien Troadec, 21 ans, est étudiant en BTS informatique au lycée privé Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Il était auparavant scolarisé au lycée Nicolas-Appert, à Orvault, et n’a donc pas pu croiser Arthur Dupont de Ligonnès.

Comme sa sœur Charlotte, 18 ans, sa mère Brigitte et son père Pascal, Sébastien Troadec n’a plus donné signe de vie depuis le 16 février. Sa voiture, une Peugeot 307, a disparu. Sa personnalité intrigue également les enquêteurs.

Après la découverte de traces de sang et de plusieurs éléments suspects au domicile familial, le parquet de Nantes a ouvert une enquête pour « homicides involontaires, enlèvements et séquestrations ».

