FOOTBALL Ce vendredi soir, le FCN a écarté Dijon (3-1) et se replace au milieu du classement (11e) de la Ligue 1...

Non, non la méthode Conceição ne s’essouffle toujours pas. Ce vendredi soir, les Canaris ont battu (3-1) Dijon, un concurrent direct au maintien. En réalisant un match avec deux périodes bien distinctes : une poussive (la première) et l’autre séduisante (la deuxième. Avec ce sixième succès en 10 matchs de L1 depuis l’arrivée du technicien portugais, Nantes se replace à la 11e place. Zoom sur les trois moments clés d’une belle soirée pour les quelque 20.000 spectateurs de la Beaujoire.

L’ajustement tactique de Conceição à la pause. L’entraîneur nantais Sergio Conceição a tout résumé en conférence de presse : « Nous avons été en difficulté en première période du fait de leur système de jeu en 5-3-2. On a couru après le ballon. » A 1-1 à la pause, les Canaris pouvaient presque s’estimer heureux. Dans le vestiaire, le Portugais a « un peu » élévé la voix, selon ses propres termes. C’est surtout son réajustement tactique qui a changé la physionomie du match et donner beaucoup de consistance à la formation nantaise.

« J’ai changé mon dispositif au repos et évolué en 4-3-3 avec Bammou en dix, a reconnu le coach. On a eu plus le ballon, on a créé du danger, avec des centres, c’est d’ailleurs peut-être notre meilleure période cette saison. » Une mi-temps jalonnée de deux buts : un de Sala sur penalty et un autre exceptionnel de Pardo (on y revient plus loin…).

Bammou, titulaire et… buteur enfin. Les médias en avaient parlé toute la semaine. Yacine Bammou avait confié son spleen d’être sifflé depuis plusieurs semaines par une frange de supporters nantais. Quelques heures après, son coach lui avait témoigné son soutien et avait même annoncé contre toute attente qu’il serait titulaire. Marque d’une grande confiance. Résultat : dès la 3e minute, Bammou bat Reynet d’une belle frappe et ouvre le score pour le FCN. « Sur un plan personnel, ça me fait vraiment plaisir, a soufflé Bammou à l’issue du match. Je réponds à tous les gens qui ont été durs avec moi, mais je ne suis pas rancunier. Ce n’était qu’un passage. »

Pardo se transforme en Pauleta. Un régal pour les yeux. A la 79e minute, alors que Nantes mène 2-1, le Colombien Felipe Pardo, lancé dans la profondeur, évite la sortie de Reynet mais se retrouve très excentré, presque au niveau du poteau de corner. Après avoir éliminé un Dijonnais, il envoie une frappe enroulée en pleine lucarne opposée, malgré la présence de deux défenseurs sur la ligne !

Pardo voulait-il centrer ou tirer directement ? « Il a juré sur la tête de sa famille qu’il voulait tirer… », a expliqué Conceição, en souriant. «A aucun moment, je n'ai pensé centrer, j'ai frappé et ça a fait but !», a mis fin au débat le Colombien Pardo. Un but magnifique qui rappelle un peu l’exceptionnelle réalisation de Pauleta face à Barthez (PSG-OM en 2004).

