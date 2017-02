Nantes

FOOTBALL L'entraîneur nantais a annoncé, jeudi midi, que l'attaquant serait titulaire contre Dijon, vendredi, à 19 h, à la Beaujoire...

L'entraîneur nantais Sergio Conceição. - JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

David Phelippeau

Comme au bon vieux temps de footballeur, Sergio Conceição a pris tout son auditoire à contre-pied ce jeudi midi. « Je vais faire une chose que je n’ai jamais faite dans ma carrière. Demain, Yacine [Bammou] va jouer ! » Alleluia. L’entraîneur nantais, qui n’évoque jamais son onze de départ avant une rencontre et qui est même réticent à donner son groupe de 18 la veille d’un match (ce qui est l’usage en France), annonce donc que Bammou sera titulaire contre Dijon, vendredi, à la Beaujoire.

La raison ? Sergio Conceição entend répondre aux supporters qui sifflent Yacine Bammou depuis le match au Parc des Princes, durant lequel l’attaquant avait sommé Aristeguieta de « fermer [s] a gueule ».

Le coach portugais s’explique : « Si on siffle Yacine, on siffle toute l’équipe, à commencer par moi. Je ne suis pas d’accord, on est tous dans le même bateau. D’accord, il a fait une erreur et je comprends que les supporters soient fâchés à ce moment-là avec lui. Maintenant, c’est du passé. S’il reste ici dix ans, on ne va pas le siffler dix ans, pour une histoire avec Aristeguieta qui est déjà dans un autre club. […] Ce n’est pas juste pour lui. C’est un gentil garçon et un bon joueur. Demain [vendredi], je veux que Yacine marque et que tout le monde applaudisse. »

Mercredi, le joueur s’était longuement confié sur ces sifflets. « Au début, ça m’a étonné, mais j’ai fait avec. C’est chiant, ça travaille un peu malgré tout. Après, j’ai un mental. Je viens de si bas que ce n’est pas ça qui va faire que je vais m’écrouler. J’espère que ça va s’arranger avec ceux qui me sifflent… »

