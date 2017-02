Nantes

FAITS DIVERS Trois jeunes gens ont été mis en garde à vue, mercredi, pour un cambriolage à Orvault...

Un cambrioleur entré par effraction dans une maison (illustration) - S.Salom-Gomis/Sipa

Julie Urbach Twitter

C’est un automobiliste qui a donné l’alerte. Ce mercredi, peu avant 13h30, les policiers ont été appelés pour un cambriolage en cours, dans plusieurs propriétés d’Orvault, rapporte la police. Trois voleurs s’étaient introduits dans un pavillon chemin de la Chapelle-des-Anges. L’un était muni d’un pied de biche.

Ils rentrent discrètement dans le salon

Très vite, une patrouille de police est arrivée sur les lieux dans le but de surprendre les cambrioleurs. Ils ont fini la route à pied et se sont glissés à l’arrière de la maison voisine, en passant par un poulailler, rapporte la police. Après avoir constaté des traces de pesées et de coups de pied sur l’une des portes, les agents ont pénétré discrètement dans le salon. Habillés en noir, gantés, et cagoulés, les trois ados pris en flag', âgés entre 17 et 18 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.

