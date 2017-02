Nantes

FOOTBALL Dans un long entretien accordé à France 3, le coach nantais a affirmé qu'il se voyait bien poursuivre sur le banc du FCN au-delà de juin prochain...

L'entraîneur nantais Sergio Conceição. - LOIC VENANCE / AFP

Une véritable déclaration d’amour aux supporters nantais. Ce mercredi, l’entraîneur portugais du FCN Sergio Conceição, qui avait remplacé René Girard le 8 décembre dernier, s’est longuement confié à France 3 sur ses deux premiers mois au club et évidemment sur son avenir.

Sera-t-il encore le coach la saison prochaine ? « Je suis sous contrat [il a signé un an et demi en décembre], répond d’emblée celui qui a redressé de manière spectaculaire la situation sportive du FC Nantes (de la 19e place en L1 en décembre à la 13e à ce jour). On va discuter pour voir si je reste trois, quatre ou cinq ans. Comme je dis toujours, il y a deux types d’entraîneurs : celui qui a la valise à la main et un autre avec la valise à côté. Moi, pour le moment, elle est à côté. »

Après une nouvelle question sur son avenir, il poursuit : « Cela dépend toujours des résultats. […] Si le président [Kita] ne me jette pas, ça va, je reste (rires). »

Avant de redevenir très sérieux et de déclarer sa flamme aux fans nantais. « Je suis très content et fier d’être ici. L’ambiance ici me touche car je suis habitué à vivre le foot avec la passion… et quand je me rappelle de l’ambiance contre Marseille [3-2] dans le stade, c’était magnifique. Je suis dans le club qui vit le foot comme moi. Avec la passion, avec l’ambition. » La cote de popularité de Conceição, déjà très élevée, va atteindre des sommets chez les aficionados du FCN.

