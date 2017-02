Nantes

Deux jeunes morbihanais et un nantais ont été arrêtés avec une arme à feu...

La police nantaise a saisi ce pistolet. - Police nationale

F.B.

Deux Vannetais âgés de 19 et 20 ans et un Nantais âgé de 27 ans ont été placés en garde à vue mardi et mercredi après la découverte d’une arme à feu dans la voiture qu’ils conduisaient. Dans la nuit de lundi à mardi, des policiers en patrouille à proximité du parc du Grand-Blottereau à Nantes constataient que trois jeunes hommes s’affairaient précipitamment dans leur Fiat Punto.

Les fonctionnaires contrôlent l’équipage et découvrent à l’arrière de la voiture, dissimulé entre la banquette et le dossier, un pistolet automatique de marque Mauser, de calibre 7,65 mm, chargé de six cartouches. Un petit couteau Opinel et de la résine de cannabis étaient également retrouvés.

L’arme aurait été trouvée dans un bois !

D’après les témoignages des trois suspects, le véhicule appartenait à la mère du Breton de 20 ans. Elle n’était pas au courant de la virée. Son fils n’avait d’ailleurs pas le permis.

Le Nantais de 27 ans a reconnu être en possession de l’arme et expliqué qu’il l’avait trouvée dans un bois à la Chantrerie. Il comptait l’échanger contre du cannabis. A son domicile, les policiers ont saisi 100 g de résine, une balance et 870 euros.

Les trois jeunes hommes seront jugés le 16 mars. Le plus âgé a été placé en détention provisoire. Les deux autres sont libres sous contrôle judiciaire.

